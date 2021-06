Stade Rennais Mercato : Le PSG fixe sa condition pour Camavinga

Publié par JEAN-LUC D le 24 juin 2021 à 02:15

Sous contrat jusqu’en 2022, Eduardo Camavinga va quitter le Stade Rennais cet été s’il ne prolonge pas avec le Stade Rennais. Annoncé comme le grand favori pour accueillir le milieu de terrain rennais, le PSG pose toutefois une condition dans ce dossier.

Eduardo Camavinga a déjà pris sa décision

« Avec Eduardo, la situation est toujours la même. Je connais Jonathan Barnett (son représentant) depuis un certain temps, on a des appels tous les 15 jours à peu près, donc maintenant que le Championnat est terminé, on va s'asseoir avec Eduardo, avec Jonathan Barnett, voir ce qu'on peut faire. Si Eduardo peut faire une saison de plus à Rennes, on ne va pas s'en priver. S'il ne prolonge pas, il faudra envisager une solution de départ, c'est évident. Après, la priorité, c'est la prolongation. »

Lors du bilan traditionnel de fin de saison, Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais, a publiquement avoué le mois dernier qu'un départ d'Eduardo Camavinga serait envisagé si le milieu de terrain ne prolonge pas son contrat en Bretagne. Toutefois, l’international français de 18 ans « préférerait être transféré dès cet été, poussé aussi par ses conseillers de l’agence anglo-américaine Stellar », indique le journal sportif L’Équipe.

Toujours selon la même source, Camavinga voudrait rejoindre le Paris Saint-Germain. Pour le protégé de Bruno Genesio, le PSG représente une opportunité de rejoindre un top club européen et de grandir en tant que joueur avant d’envisager une aventure à l’étranger. Tout comme le fait Kylian Mbappé depuis 2017. Bien qu’intéressés par le natif de Miconje, les dirigeants parisiens ne comptent pas faire n’importe quoi dans ce dossier.

Le PSG ne veut pas se ruiner pour Eduardo Camavinga

À la recherche de renforts au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain est bel et bien positionné pour recruter Eduardo Camavinga. Mais avec l’arrivée de Georginio Wijnaldum en provenance de Liverpool, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ne veulent pas faire de folies financièrement pour le transfert du jeune rennais. L’arrivée de Camavinga à Paris va donc dépendre du prix fixé par le Stade Rennais cet été. Affaire à suivre donc…