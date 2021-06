PSG Mercato : Officiel, la révolution Al-Khelaïfi est en marche

Publié par JEAN-LUC D le 24 juin 2021 à 13:00

Après le sacre historique de l’équipe féminine, le président Nasser Al-Khelaïfi a annoncé une révolution au PSG pour la saison prochaine. Le club de la capitale vient d’annoncer une grande nouvelle dans ce sens.

Al-Khelaïfi veut révolutionner la section féminine du PSG

« Je suis très fier de mes joueuses. Elles ont fait une magnifique saison. C'est un trophée de plus pour nous cette saison. On attendait de remporter ce championnat depuis très longtemps, c'est un sentiment vraiment très spécial. On va travailler pour le recrutement. On a un budget pour signer des joueurs, c'est normal. On va travailler, on va avoir un mercato chaud cette saison. » En zone mixte après le titre de championne de France arrachée au terme d’une saison palpitante par l’équipe de football féminine du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé un mercato des plus actifs pour renforcer considérablement le groupe. Il faut dire que malgré ce sacre, l’entraîneur Olivier Echouafni et certaines cadres ont quitté le navire rouge et bleu.

La gardienne Christiane Endler et l’attaquante Signe Bruun ont ainsi rejoint l’Olympique Lyonnais. La capitaine Irene Paredes est quant à elle retourner en Espagne. Tandis que la doyenne Formiga est rentrée au Brésil. Mais le président du PSG vient d’annoncer une première grande décision dans le sens de la reconstruction de l’équipe féminine.

Ulrich Ramé : nouveau manager général de la section féminine

Ce jeudi matin, le Paris Saint-Germain a officialisé l’arrivée de son nouveau manager général de la section féminine, Ulrich Ramé. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Ulrich Ramé au poste de Manager Général de la section féminine du club », a écrit le club parisien sur son site officiel.

Initialement directeur des opérations du football chez les Girondins, en charge notamment de l’équipe féminine, l’ancien gardien de but français quitte donc Bordeaux pour rejoindre la capitale. À Paris, l’homme de 48 ans va retrouver un poste presque similaire, vacant depuis le départ du responsable de la section féminine Bruno Cheyrou, engagé par Lyon il y a un an. La première mission d'Ulrich Ramé sera de rapidement trouver un nouvel entraîneur après le départ en fin de contrat d’Olivier Echouafni.