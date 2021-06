OM Mercato : Amine Adli, la réponse officielle de Toulouse tombe !

Publié par Timothée Jean le 24 juin 2021 à 19:00

À une année de la fin de son contrat expirant en juin 2022 avec Toulouse FC, Amine Adli est annoncé dans le viseur de l’ OM et du Milan AC. Par la voix de son président, le club toulousain a tenu à faire le point sur la situation de son jeune joueur.

L’ OM garde un oeil sur Amine Adli

Auteur d’une belle saison en Ligue 2 avec Toulouse FC, Amine Adli songe de plus en plus à changer d’air cet été. Comptabilisant 8 buts et 8 passes décisives en 36 apparitions, toutes compétitions confondues, la pépite toulousaine refuse de prolonger son contrat expirant en juin 2022 afin de faciliter son probable départ. Cette situation a alors alerté ses courtisans.

En quête d’un second renfort dans l'entrejeu, l’Olympique de Marseille serait venu aux nouvelles pour le joueur de 21 ans. Ce dossier semblait inaccessible compte tenu des informations indiquant que le Milan AC serait très proche d’arracher sa signature. Mais si le club milanais fait bien partie des prétendants pour Amine Adli, ce dossier est loin d’être bouclé.

Damien Comolli ne ferme pas la porte à Adli

Président du TFC, Damien Comolli a fait le point sur le dossier, laissant la porte ouverte à toutes les possibilités concernant l’avenir d’Amine Adli. « J’ai essayé de prolonger Adli, j'en suis à 12 ou 13 réunions. Il n'a pas voulu, ce que je regrette. Mais c'est quelqu'un qui s'est très bien comporté, il faut le souligner. Pour l'instant, j'ai beaucoup de coups de fil, mais je n'ai aucune offre », a-t-il assuré en conférence de presse ce jeudi.

Cette révélation du président du Téfécé pourrait donc redonner de l’espoir aux dirigeants de l’Olympique de Marseille, toujours à l’affût pour le milieu offensif. En somme, tout reste encore possible pour Amine Adli qui n'a pas l'intention de s'éterniser chez les Violets.