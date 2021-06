PSG Mercato : Après Donnarumma, Leonardo vise un cadre de Milan

Publié par JEAN-LUC D le 24 juin 2021 à 22:59

En fin de contrat à l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma s’apprête à devenir officiellement un nouveau joueur du PSG. Cependant, le gardien de but italien n’est pas le seul pensionnaire du club lombard à intéresser Leonardo.

Franck Kessié dans le viseur du PSG

Nasser Al-Khelaïfi, Paris Saint-Germain, a démarré très fort son mercato estival. Désireux de renforcer son milieu de terrain, le club de la capitale a damé le pion au FC Barcelone et obtenu la signature de Georginio Wijnaldum. Libre le 30 juin, l’international néerlandais de 30 ans a quitté Liverpool et s’est engagé en faveur du PSG pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en 2024 contre un salaire d’environ 10 millions d’euros annuels.

Malgré la présence rassurante de Keylor Navas dans ses buts, le vice-champion de France est également sur le point d’officialiser l’arrivée de l’excellent portier italien Gianluigi Donnarumma. En fin de contrat et n’ayant pas pu obtenir d’accord avec sa direction pour prolonger, le gardien de but de 22 ans a quitté l’AC Milan et va devenir un nouveau pensionnaire du Paris SG dans les prochains jours. Selon plusieurs sources concordantes, le portier de la Squadra Azzura a passé sa visite médicale à Rome et n’attend plus que l’officialisation de sa signature avant d'enfiler le maillot des Rouges et Bleus.

Deux gros coups que Leonardo aimerait accompagner d'un joueur présent sur ses tablettes depuis quelques semaines. Et d’après les informations du Corriere dello Sport, le directeur sportif du PSG s’est rapproché de l’entourage de Franck Kessié pour évoquer l'éventualité de son transfert cet été. Auteur de 13 buts et 7 passes décisives en Serie A cette saison, le milieu ivoirien de 24 ans plaît énormément au Paris SG. Et comme il ne lui reste plus qu’une année de contrat à l’AC Milan, le Leonardo veut tenter de l’attirer au Parc des Princes. L’affaire n'est pourtant pas simple puisque l’international ivoirien est un joueur très courtisé.

Franck Kessié a du monde à ses trousses

Recruté en 2019 en provenance de l’Atalanta Bergame contre un chèque de 24 millions d’euros, Franck Kessié est lié au club milanais jusqu’en juin 2022. D’après le site spécialisé Transfermarkt, pour racheter sa dernière année de contrat, il faudra débourser une somme estimée à 55 millions d’euros. Un montant qui explique notamment par la qualité des prétendants du natif de Ouragahio.

En effet, le journaliste Luca Momblano assure qu’outre le PSG, la Juventus Turin et Manchester City sont également prêts à signer Kessié d’ici le 31 août.