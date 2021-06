RC Strasbourg Mercato : Officiel, le RCSA tient sa 1re recrue

Publié par ALEXIS le 24 juin 2021 à 22:28

Le RC Strasbourg a repris le chemin de la Meinau ce jeudi 24 juin pour préparer la nouvelle saison avec son nouvel entraîneur Julien Stephan. Ce même jour, le club alsacien a annoncé la signature officielle d’un renfort défensif.

RC Strasbourg : Karol Fila se lie au Racing pour 4 ans

Le RC Strasbourg a acté un transfert ce jeudi, jour du début des tests médicaux préalables à la reprise des entraînements prevus le lundi 28 juin. Karol Fila, un jeune défenseur polonais, a signé un contrat longue durée qui le lie au Racing jusqu’au 30 juin 2025. « Le Racing Club de Strasbourg Alsace et le Lechia Gdańsk (D1 polonaise) se sont mis d’accord pour le transfert de Karol Fila. Le défenseur s’est engagé pour quatre ans », a communiqué le club alsacien. L’arrière droit est la première recrue estivale de Julien Stephan, en place depuis mai dernier au départ de Thierry Laurey, recruté à son tour par le Paris FC.

Le joueur de 23 ans a livré ses premières impressions après la signature de son contrat. « Je suis très excité de venir au RC Strasbourg, de découvrir la Ligue 1 et la ville de Strasbourg », a-t-il déclaré, tout en se disant impatient de découvrir l’enceinte des Strasbourgeois et ses nouveaux coéquipiers. « J’ai vu des vidéos de l’équipe, du public et j’ai hâte de vivre l’ambiance du stade de la Meinau », a confié Karol Fila.

De grandes ambitions pour le néo-Strasbourgeois

Revenu sur les coulisses de son transfert de Lechia, l’international Espoir polonais (13 capes) a fait savoir que « cela fait un moment que le RCSA le suit ». « J’ai apprécié le sérieux des rencontres, le côté concret du projet. J’ai envie, aussi, de travailler et de progresser avec le nouvel entraîneur du club », a-t-il justifié, ensuite.

Pour finir, la nouvelle recrue du club de Ligue 1 a dévoilé son objectif individuel. Il veut « grandir avec le Racing, réussir une belle saison, se frotter aux grands joueurs du championnat », car avoue-t-il : « j’ai encore des choses à apprendre, c’est une grande étape pour moi [...] Ce qui compte, pour commencer, c’est progresser et m’adapter le mieux possible ».