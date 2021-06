Ex – ASSE Mercato : Les dessous du départ d'Oscar Garcia

Publié par Ange A. le 25 juin 2021 à 05:45

Près de 4 ans après son départ de l’AS Saint-Étienne, Oscar Garcia est de retour en France. Nouvel entraîneur du Stade de Reims, l’ancien coach de l’ ASSE est revenu sur son départ des Verts.

ASSE : Nouvelles révélations de l’ancien entraîneur Oscar Garcia

Oscar Garcia est de retour en Ligue 1. Le technicien espagnol est le nouvel entraîneur du Stade de Reims. Il s’est engagé pour trois ans, soit jusqu’en 2024, avec le club champenois. En signant à Reims, l’entraîneur de 48 ans va vivre sa deuxième expérience en France. La première est loin de rester dans les annales puisque son passage à l’AS Saint-Étienne n’avait duré que cinq mois. Il avait quitté l’ ASSE en novembre 2017 après la manita concédée contre l’Olympique Lyonnais à Geoffroy-Guichard. Pourtant, il assure que ce lourd revers n’est pas à l’origine de son départ de Saint-Étienne. En conférence de presse, le Catalan est revenu sur son départ du club ligérien.

Les raisons du départ de Garcia de Saint-Étienne

Oscar Garcia assure que quelques désaccords l’ont poussés à quitté l’AS Saint-Étienne. Il indique notamment qu’il avait demandé des renforts pour assurer l’avenir de l’ ASSE. Pas satisfait par la direction des Verts, il a alors décidé de claquer la porte. « Mon départ n’a rien à voir avec notre défaite lors du derby contre Lyon […] J’avais demandé des recrues à la direction afin de changer quelque chose. On ne pouvait pas seulement s’appuyer sur l’histoire du club, ne penser qu’au passé et oublier l’avenir. C’était compliqué, l’équipe ne s’exprimant pas à 100%. Comme je suis quelqu’un d’honnête, je suis parti sans demander un euro », a-t-il assuré dans des propos rapportés par L’Union.

Le nouvel entraîneur du Stade de Reims se dit ravi d’avoir laissé Sainté à la 6e place. Ambitieux pour sa nouvelle équipe, Oscar Garcia souhaite dans un premier temps « établir le club en Ligue 1 » ensuite mener Reims « le plus haut possible ».