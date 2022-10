Stade de Reims Mercato : Après Garcia, un buteur sur le départ

Publié par Ange A. le 15 octobre 2022 à 16:20

Après le départ d’Oscar Garcia, le Stade de Reims va perdre Folarin Balogun. Le jeune buteur anglais est prêté par Arsenal cette saison.

Stade de Reims Mercato : Folarin Balogun pense à Arsenal

Folarin Balogun est l’une des rares satisfactions du Stade de Reims. Le SDR ne compte qu’une seule victoire cette saison et ne pointe qu’à la 13e place au classement. L’attaquant âgé de 21 ans a planté 6 buts et délivré deux passes décisives en 10 matchs de Ligue 1. L’avant-centre prêté sans option par Arsenal cette saison est ravi de sa progression. Dans les colonnes de L’Équipe, le Baby-Gunner s’est exprimé sur ses débuts avec le club champenois. « Je ne suis pas surpris d’être performant. Je suis surtout contrarié quand je ne le suis pas de manière régulière », a-t-il lâché. Dans sa sortie, il a également évoqué son attachement envers Arsenal, son club formateur avec lequel il est encore sous contrat jusqu’en 2025.

« Arsenal, c’est ma famille ! Pour moi, ce club représente la fraternité et l’unité. J’y ai appris à toujours repousser mes limites. Ce que je retiens de ma formation, c’est la volonté permanente de nous faire progresser sur le plan technique ».

La réaction de Balogun au départ d’Oscar Garcia

L’avant-centre prêté par les Gunners ne cache pas sa déception suite au limogeage d’Oscar Garcia. Le technicien espagnol a pesé dans le choix de Folarin Balogun l’été dernier. Il disposait alors également d’autres touches en Angleterre et en Allemagne. Mais il a été séduit par le projet de jeu porté par le désormais ancien entraîneur de Reims. Lequel a été remplacé par son adjoint Will Still qui assure l’intérim.

« C’est un choc ! […] Je suis triste pour lui, un super gars, et je lui souhaite le meilleur. Quant à Will, je m’entends aussi hyper bien avec lui et j’apprécie son exigence au quotidien ».