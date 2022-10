Montpellier HSC Mercato : Officiel, Olivier Dall'Oglio démis du MHSC !

Olivier Dall'Oglio n’est plus l’entraîneur du Montpellier HSC. Il a été démis de ses fonctions, comme pressenti, ce lundi, selon L’Équipe.

Sur la sellette avant la 11e journée de Ligue 1, Olivier Dall'Oglio n’a pas pu échapper à la valse des entraîneurs en Ligue 1. Il a été limogé du Montpellier HSC, ce lundi 17 octobre, d’après les informations du quotidien sportif. Une décision qui tombe, alors que le MHSC a concédé une 3e défaite consécutive en Ligue 1, samedi à Lens (1-0). Sur l’ensemble des six derniers matchs de championnat, l’équipe d’Olivier Dall'Oglio a enregistré 5 défaites, pour une seule victoire. Des résultats non satisfaisants, qui ont sans aucun doute précipité le départ du technicien de 58 ans. Il avait d’ailleurs annoncé la couleur sur sa situation en conférence de presse d’avant-match.

« Je vais vous répondre du classique. On l’est tous [menacé]. En ce moment, c’est "octobre rouge" pour les coachs parce que je pense qu’il y a un peu plus de stress cette année dans les directions. Effectivement, ça se comprend avec les quatre descentes […] L’entraineur reste le fusible. On sait que ça fait partie de notre job. Ce n’est pas écrit dans notre contrat, mais c’est tout comme. »