Stade de Reims Mercato : Caillot se prononce sur le futur coach

Publié par Jules le 25 octobre 2022 à 14:11

Le Stade de Reims, qui a limogé Oscar Garcia il y a deux semaines, est à la recherche d'un nouvel entraîneur, même si le président reste prudent.

Le Stade de Reims, qui retrouve la forme ces dernières semaines, est à la recherche d'un nouvel entraîneur pour reprendre l'équipe. Si Will Still réalise de bonnes performances en tant qu'intérimaire, le jeune entraîneur de 30 ans n'a pas les diplômes requis pour entraîner les Champenois et devrait donc céder sa place. Le nom de Stéphane Dumont, qui occupe le poste d'entraîneur à l'EA Guingamp, circule en coulisse, même si le président rémois dément tout contact.

En effet, Jean-Pierre Caillot ne s'enflamme pas pour l'arrivée de Stéphane Dumont, notamment à cause du fait que l'ancien coach du Stade de Reims est aujourd'hui en poste à l'EA Guingamp et qu'une arrivée en cours de saison est toujours compliquée à négocier. "Concernant Stéphane, il nous a quittés en bons termes, déclare le président. Il est aujourd'hui en poste dans un club qu'il faut respecter." Une piste qui semble donc se refroidir pour le SDR.

Un avenir pour Will Still au Stade de Reims ?

Dans sa déclaration à L'Union, le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, n'a pas tout à fait écarté la possibilité que Will Still reste sur le banc rémois. Propulsé en tant qu'entraîneur principal depuis le départ d'Oscar Garcia, le jeune coach de 30 ans récolte de bons résultats et il n'est pas tout à fait impossible qu'il conserve sa place sur le banc des Rouge et Blanc.

"Le deal est clair : ne possédant pas le diplôme requis, (Will Still) peut diriger l'équipe jusqu'au match de Montpellier. Après, on devra prendre une décision. Soit on recrute un entraîneur diplômé et il reprend son poste d'adjoint, soit on décide de payer l'amende comme nous l'avions fait à l'époque pour Olivier Guégan."

Le Stade de Reims a donc jusqu'à la Coupe du Monde pour se décider quant à l'avenir de Will Still sur le banc. Soit le Belge redevient adjoint, soit le SDR décide de payer l'amende, 25 000€ par journée, pour qu'il puisse conserver sa place sur le banc rémois.