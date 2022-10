Stade de Reims Mercato : Les raisons du limogeage de Garcia

Le Stade de Reims s’est séparé d’Oscar Garcia ce jeudi. Une décision justifiée par Jean-Pierre Caillot, le président rémois.

Successeur de David Guion parti à Bordeaux, Oscar Garcia aura à peine tenu un an sur le banc du Stade de Reims. Jeudi, le club champenois a annoncé la mise à pied de son entraîneur arrivé en 2021. Le technicien espagnol paye les mauvais résultats des Stadistes en ce début de saison. Reims ne pointe qu’à la 15e place de Ligue 1 après 10 journées. Le SDR reste sur cinq matchs sans victoire en championnat. Suffisant pour écarter le technicien espagnol, remplacé par son adjoint William Still. Lequel assurera l’intérim en attendant que le club se trouve un nouvel entraîneur principal. Président de Reims, Jean-Pierre Caillot s’est davantage livré sur le licenciement d’Oscar Garcia. Les performances sportives de ces derniers mois ont fini par déteindre sur celles économiques du club.

Pour le président du Stade de Reims, il était difficile de réaliser des résultats sur le plan économique avec la mauvaise passe actuelle de l’équipe première. Interrogé par L’Union, le dirigeant rémois révèle également qu’il n’était plus sur la même onde que le coach espagnol. Une séparation était donc inéluctable entre les deux parties.

« On ne peut pas mettre en péril l’avenir de 250 employés. Cela fait plusieurs mois que nos relations sont compliquées et force est de constater que nous n’étions plus sur la même longueur d'onde. La fin de la dernière saison a été pénible à vivre. »