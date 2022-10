Stade de Reims Mercato : Reims justifie le limogeage d’Oscar Garcia

Publié par ALEXIS le 13 octobre 2022 à 15:34

Le Stade de Reims s’est séparé d’Oscar Garcia. Le club a justifié sa décision pour éviter la polémique, car l’entraîneur traverse des moments difficiles.

Stade de Reims Mercato : Le renvoi de Garcia était inéluctable, selon Lacour

À travers une conférence de presse improvisée, Mathieu Lacour, directeur général, a donné les raisons qui ont poussé le Stade de Reims à écarter Oscar Garcia, en attendant son licenciement officiel. Selon le dirigeant du SDR, le départ du technicien espagnol était "inévitable", vu les mauvais résultats de son équipe.

« Cela fait plusieurs semaines qu'on réfléchissait […]. Le niveau de jeu n'était pas satisfaisant. Avec seulement deux succès à domicile en 2022, notamment, c'était inéluctable. C'est une décision du club, on a une institution à gérer. Il y a un manque de résultats. »

Oscar Garcia était absent à Reims pour raisons familiales, samedi dernier, lors du match nul obtenu par le Stade de Reims contre le PSG (0-0). Il est rentré de Barcelone, mardi, pour préparer la rencontre de samedi contre le FC Lorient, dauphin des Parisiens. C’est donc avec surprise qu’il a été informé de sa mise à pied ce jeudi lors de son arrivée au centre d’entraînement (Centre de Vie Raymond Kopa), selon L’Équipe. Et l’Espagnol n’est pas le seul à avoir été étonné par la décision de la direction rémoise. Son adjoint Will Still, promu entraîneur principal par intérim jusqu'à la Coupe du Monde, assure que « cela a été une surprise pour tout le monde » et que la nouvelle a laissé les joueurs « sous le choc ».

Stade de Reims : Des résultats négatifs en cause

Parlant de mauvais résultats, qui ont conduit au renvoi d’Oscar Garcia, il n’y a aucun doute là-dessus, ils sont négatifs ! L’équipe dirigée par le coach catalan n’a gagné qu’un seul match en Ligue 1 cette saison, depuis la 5e journée disputée le 31 août 2022. Le Stade de Reims a enregistré 4 défaites et 5 matchs nuls en championnat, en 10 journées. Le club marnais est en effet sur une série négative de 5 matchs sans succès, soit précisément 2 défaites et 3 nuls. Elle est 15e au classement avec 8 points. Soit le même nombre de points qu'Angers SCO (17e) et un point de plus que l'AC Ajaccio (18e) et le FC Nantes (19). Ces trois clubs sont relégables en Ligue 2, tout comme le Stade Brestois, la lanterne rouge de Ligue 1.