ASSE : Vente, le projet Jacques Pauly reçoit un gros soutien

Publié par ALEXIS le 25 juin 2021 à 19:06

Mis à nouveau en vente depuis avril 2021, l’ ASSE suscite l’intérêt de Jacques Pauly, PDG de X3 France. Pour le projet dont les grandes lignes ont été expliquées par Philippe Miozzo, il a le soutien d’un autre acteur stéphanois, Adao Carvalho.

ASSE : Pauly promet d'injecter plus de 200 M€

L’intérêt de Jacques Pauly pour l’ ASSE ne faiblit pas. Depuis plus d’une dizaine d’années, il veut prendre le contrôle du club ligérien. Philippe Miozzo, l’un de ses bras droits, a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a réaffirmé l’ambition de l’homme d’affaires. Le projet de ce dernier a également eu le soutien de l’ancien associé de Roland Romeyer en la personne d’Adao Carvalho. Ce dernier serait d’accord pour que ses prétendus 22 % d’actions confisquées par l’État reviennent à Jacques Pauly avec qui il entretient de bonnes relations depuis 2009. En l’absence de ce dernier à la conférence de presse, Philippe Miozzo, directeur général de X3, a expliqué leur projet pour reprendre l’AS Saint-Étienne en main.

« Une fois que nous aurons acheté les parts, nous entrons au capital du club. Nous ferons valoir notre présence au conseil d’administration et nous proposerons immédiatement une augmentation de capital de 200 M€. À partir de là Messieurs Roland Romeyer et Bernard Caïazzo devront expliquer pourquoi ils ne veulent pas que l'on injecte 200 M€ et à ce moment-là nous entrerons en négociation pour acquérir leurs parts », a-t-il expliqué.

Le projet du patron de X3 France « moqué » ?

Il faut noter que X3 France soutient être entré en contact avec l’AGRASC (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués) pour racheter les parts d'Adao Carvalho. Selon Philippe Miozzo, le projet Jacques Pauly devrait être pris au sérieux, car il est prêt à investir un montant allant jusqu’à 500 M€ à l' ASSE. « En France, on ne nous croit pas, on nous moque, on nous calomnie. Alors que dans le monde entier, on est attendus », a-t-il déploré.