PSG Mercato : C’est fait, le Paris SG arrache Hakimi à l’Inter

Publié par JEAN-LUC D le 25 juin 2021 à 23:35

Annoncé proche du PSG depuis plusieurs jours, Achraf Hakimi va effectivement quitter l’Inter Milan pour rejoindre le vice-champion de France. L’affaire est bouclée et le joueur s’apprête à débarquer dans la capitale.

Accord entre l’Inter Milan et le PSG pour Hakimi

Après un renfort au milieu de terrain avec Georginio Wijnaldum et un gardien de but avec Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain vient de s’offrir un latéral droit de haut niveau. Après plusieurs semaines de négociations, le club de la capitale est parvenu à boucler le transfert d’Achraf Hakimi. En effet, d’après les toutes dernières informations du média TMW, le directeur sportif parisien Leonardo a trouvé un accord avec son homologue de l’In Milan pour l’international marocain.

Recruté l’été passé pour 45 millions d’euros en provenance du Real Madrid, le défenseur de 22 ans va passer sous pavillon parisien contre un chèque de 70 millions d’euros, bonus compris. Une nouvelle également confirmée par le journaliste Nicolò Schira, bien informé sur le mercato italien, qui assure que l’affaire est bel et bien réglée entre le PSG et le nouveau champion de Serie A.

Sauf énorme revirement de dernière minute, Achraf Hakimi va quitter l'Inter Milan pour s’engager avec le Paris Saint-Germain, un an seulement après son arrivée en Italie. Déjà d’accord avec le club parisien sur la base d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2026, et un salaire de 8 millions d’euros par saison plus 2 millions d’euros de bonus, l’ancien joueur du Real Madrid va débarquer dans la Ville Lumière dans les prochains jours. Nicolò Schira annonce que Hakimi est attendu à Paris avant le 30 juin.

Selon Sky Sport et The Guardian, les Nerrazzuri espèrent aussi régler tous les derniers de l’opération d’ici dimanche soir. Après Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, le PSG s’offre donc son troisième gros coup de l’été.