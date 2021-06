OM Mercato : Après l’échec Gameiro, un autre attaquant en lice ?

Publié par Timothée Jean le 28 juin 2021 à 11:30

Passé tout près de recruter Kevin Gameiro, l’ OM a toujours besoin de renforcer son secteur offensif. Le club olympien est alors passé à l’offensive pour s'attacher les services d'un autre attaquant.

L’ OM tient sa nouvelle priorité après l'échec du dossier Gameiro

En fin de contrat le 30 juin avec Valence CF, Kevin Gameiro ne portera pas le maillot de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Alors que tout était déjà bouclé pour son arrivée à l’ OM lors de ce mercato estival, l’attaquant français a finalement changé d’avis. La raison de cette volte-face ? L’Équipe suppose que les nombreuses critiques des supporters marseillais sur les réseaux ont pu pousser le joueur de 34 ans à se rétracter.

Ce revirement de dernière minute est un véritable coup dur pour la direction de l’ OM, qui avait déjà tout finalisé pour son transfert. « Le contrat [de deux saisons] était rédigé, les contours de son salaire avaient été arrêtés et seuls quelques détails restaient à discuter avant que le joueur ne se rétracte, à la plus grande surprise de Longoria », indique le journal sportif.

Après l'échec du dossier Gameiro, l’ OM, toujours en quête d’un renfort offensif, se tourne désormais vers une autre piste offenisve. Ce matin, la presse italienne fait écho d'un intérêt pressant des dirigeants phocéens pour Cengiz Ünder. C’est le journal Corriere dello Sport qui révèle cette information de premier plan.

Le dossier Cengiz Ünder bouclé dès cette semaine ?

À en croire le journal transalpin, le club phocéen a entamé des discussions avec l’AS Rome pour le transfert de l’ailier de 23 ans. Prêté à Leicester City la saison dernière, Cengiz Ünder n’entre plus vraiment dans les plans du club romain, désireux de se séparer de lui cet été. L’ OM a alors flairé la bonne affaire et voudrait recruter le joueur turc sous la forme d’un prêt. Le club voudrait surtout l’avoir au sein de son effectif afin de compenser le départ de Florian Thauvin.

La source explique que l’ OM souhaite boucler le prêt de Cengiz Ünder dès cette semaine. Une option d’achat à 12 M€ est même évoquée. Mais ce n’est pas tout. Le club phocéen serait également proche de recruter un autre joueur de l’AS Rome. N’entrant pas vraiment dans les plans de José Mourinho, le gardien Pau Lopez est également attendu du côté de Marseille. Pour le portier espagnol de 26 ans, son option d’achat devrait être de 15 M€. Ainsi, l’ OM a décidé de faire ses courses à la Roma.