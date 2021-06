OM Mercato : Marseille devance le LOSC dans un dossier à 10 M€

Publié par Timothée Jean le 25 juin 2021 à 12:00

En quête d’un nouveau gardien de but, l’ OM a coché le nom de Pau Lopez. L’Olympique de Marseille serait d'ailleurs en pole position pour s’offrir le portier de l’AS Rome, juste devant le LOSC.

OM Mercato : Pau Lopez, le futur successeur de Mandanda ?

Âgé de 36 ans, Steve Mandanda est incontestablement le numéro 1 dans les cages de l’Olympique de Marseille. Mais peut-être plus pour longtemps. L’international français n’incarne plus l’avenir du côté de l’ OM et l’entraîneur, Jorge Sampaoli, l’a clairement fait savoir la saison dernière. Le patron du banc olympien veut un nouveau portier pour concurrencer ou remplacer le Français. Les dirigeants de l’OM se sont alors mis en quête d’un renfort à ce poste et ont déjà une idée sur l’identité de celui qui pourrait succéder au « Fenomeno ».

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, spécialiste mercato à Sky Sport, l’Olympique de Marseille a porté son choix sur le gardien de but titulaire de l’AS Rome, Pau Lopez. Le joueur de 26 ans n’est pas certain de poursuivre son aventure dans la capitale italienne puisque José Mourinho, le nouvel entraîneur de la Roma, ne compte pas sur lui la saison prochaine. Cette situation a alors alerté un autre courtisan français.

Le LOSC devancé pour Pau Lopez

En effet, Pau Lopez intéresse aussi le LOSC, en quête d’un nouveau gardien. Mais les Dogues ont pris un serieux retard dans ce dossier. Le journaliste assure que l’Olympique de Marseille est bien en pole position pour s’offrir le gardien de but espagnol. Les dirigeants olympiens auraient déjà contacté leurs homologues de l’AS Rome pour connaître la disponibilité du joueur de 26 ans et notamment son prix. Pour rappel, la valeur marchande de Pau Lopez est estimée à environ 10 M€ sur Transfermarkt.