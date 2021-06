OM Mercato : Une surprise en défense finalisée cette semaine ?

Publié par Timothée Jean le 28 juin 2021 à 14:30

Anticipant le probable départ de Duje Caleta-Car, l’ OM s’est mis en quête d’un nouveau renfort défensif. Le club phocéen est d'ailleurs proche de boucler l’arrivée d’un défenseur central en provenance du Brésil.

OM Mercato : Le successeur de Caleta-Car déniché au Brésil ?

Le mercato estival s’emballe du côté de l’ OM. Avec au moins onze recrues espérées cet été, le club olympien s'active dans tous les sens. L'Olympique de Marseille a déjà bouclé le dossier Gerson et s’apprête à officialiser l'arrivée de Konrad de la Fuente en provenance du FC Barcelone. Mais ce n’est pas tout, la direction phocéenne travaille également à faire venir un nouveau défenseur central cet été afin d’anticiper un éventuel départ de Duje Caleta-Car.

Arrivé à Marseille en provenance du RB Salzbourg contre un chèque de 19 millions d’euros il y a trois ans, le défenseur croate de 24 ans a envie de relever un nouveau défi sous d’autres cieux. Il est d’ailleurs pressenti pour rejoindre la Premier League où West Ham s’active pour l’accueillir. Conscient de son probable départ, l’ OM s’est mis en quête d’un renfort en défense centrale. Plusieurs pistes ont été activées par la direction phocéenne et les noms de David Luiz (en fin de contrat avec Arsenal) ou encore Samuel Umtiti (FC Barcelone) sont régulièrement évoqués. Mais l’entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli, a une autre cible dans le viseur. La presse brésilienne l’assure, le patron du banc phocéen souhaite recruter l'un de ses anciens joueurs en la personne de Luan Peres.

OM Mercato : Le dossier Luan Peres bientôt bouclé ?

Jorge Sampaoli connaît bien le défenseur brésilien de 26 ans. L’entraîneur argentin a déjà eu Luan Peres sous ses ordres alors qu’il officiait encore sur le banc de Santos et voudrait l’attirer à Marseille cet été. D’ailleurs, selon les informations du journaliste brésilien Lucas Musetti, l’ OM touche au but pour Luan Peres. Des contacts ont déjà eu lieu ces derniers jours et les deux écuries seraient finalement tombées d’accord pour le transfert du joueur, dont le montant n’a pas été dévoilé.

Pour l’heure, rien n’est encore officiel, mais de nouvelles discussions entre l’ OM et Santos sont prévues cette semaine pour boucler l'opération. Luan Peres est donc bien parti pour être la prochaine recrue estivale de l’ OM.