OL : Ligue 1, une bonne nouvelle pour les supporters Lyonnais

Les supporters de l’ OL ont été officiellement invités à s’abonner pour les matchs de la saison 2021-2022. Le club rhodanien a en effet lancé la campagne d’abonnement pour le grand public, ce lundi 28 juin.

L’ OL espère vivement retrouver ses supporters en masse lors de la saison 2021-2022, après une saison entière à huis clos. Le président Jean-Michel Aulas avait annoncé la couleur en initiant le pass sanitaire obligatoire pour accéder au Groupama Stadium, relativement à la Covid-19. « Il est l’heure de se retrouver. Après plusieurs mois où nous avons tous été éloignés les uns des autres, où nous n’avons pas pu vibrer ensemble, le Groupama Stadium va enfin vous accueillir pour soutenir à l’unisson l’Olympique Lyonnais. Dès aujourd'hui, abonnez-vous pour vivre la saison 2021-2022 au cœur de la ferveur des supporters. Choisissez la formule qui vous correspond pour assister à l’ensemble des matchs de Ligue 1 Uber Eats et profitez de privilèges tout au long de la saison », a lancé l’ OL.

Pour en savoir plus sur les différentes formules d’abonnement et les tarifs, toutes les informations sont disponibles sur la page dédiée sur le site web du club. Le club propose cependant un large choix d'emplacements sur l'ensemble du stade pour la formule Classique. Pour la formule Prestige, « profitez des meilleures places du stade et pour la formule Famille, bénéficiez d’un tarif de 95 € pour les enfants », ont indiqué les Gones. Quant à la formule Jeunes, elle offre un tarif exceptionnel de 10 € par match.

Pass sanitaire obligatoire au Groupama Stadium

Pour revenir au pass sanitaire, il faut préciser que c’est un document certifiant la non-contamination par la Covid-19. Il peut prendre trois formes selon les explications fournies par l’ OL : « Un certificat de vaccination contre la Covid-19 (valable 14 jours après la dernière dose pour Pfizer, Moderna et Astrazeneca, 28 jours pour Janssen), un test PCR négatif effectué dans les 48h précédant le match ou un certificat de rétablissement de la covid-19, soit un test PCR positif datant de plus de 15 jours et moins de 6 moins. Il peut être présenté au format papier ou via l’application smartphone TousAntiCovid. »