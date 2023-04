Publié par Enzo Vidy le 05 avril 2023 à 17:55

Titulaire indiscutable dans les cages du LOSC cette saison, Lucas Chevalier s'est retrouvé au cœur d'une polémique, et a répondu aux supporters de Lille.

Même huit ans après, il faut toujours se méfier de ce qu'on a pu poster sur ses différents réseaux sociaux, et Lucas Chevalier peut en témoigner. Ultra performant dans les buts du LOSC cette saison, le jeune gardien lillois est quasiment irréprochable sur ses performances sportives.

Âgé de seulement 21 ans, Lucas Chevalier fait preuve d'une grande maturité et d'une attitude exemplaire, sur et en dehors du rectangle vert. Pour autant, cela ne semble pas suffire pour éviter certaines critiques venant des supporters lillois. En effet, un tweet remontant à septembre 2015, et posté par le gardien du LOSC, a été retrouvé par les amoureux des Dogues. Sur cette publication, on peut constater que Lucas Chevalier se réjouit de voir Lyon mener au score face à l'OM lors d'un match de Ligue 1 entre les deux équipes.

Le problème, c'est que Lucas Chevalier est harcelé depuis plusieurs heures par certains supporters du LOSC. De ce fait, le portier du LOSC a pris la parole via son compte Twitter.

LOSC : Lucas Chevalier rassure les supporters de Lille

Face à la polémique qui commençait à prendre de l'ampleur, Lucas Chevalier a pris la parole via son compte Twitter, afin de rétablir la vérité concernant son tweet de septembre 2015 à propos de Lyon. "Explication : j’avais et j’ai encore de la famille du côté de Lyon à St romain. J’y avais donc l’habitude d’y aller pendant les vacances. C’est pas pcq on a le LOSC dans le cœur que l’on pouvait pas apprécié une autre équipe. Surtout à cette âge la, 13 ans précisément."

Lucas Chevalier aura l'occasion de retrouver ses supporters le 16 avril prochain à l'occasion de la réception du Montpellier HSC. D'ici là, cette histoire ne devrait plus être d'actualité.