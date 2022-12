Annecy-ASSE : Les supporters de Saint-Etienne encore sanctionnés

Publié par Enzo Vidy le 26 décembre 2022 à 15:55

À quelques heures de la rencontre entre Annecy et l' ASSE, une nouvelle interdiction est venue frapper les supporters de Saint-Etienne.

C'est le grand jour pour l'AS Saint-Etienne et ses supporters. Ce lundi à 17h, l' ASSE se déplace à Annecy pour le compte de la 16e journée de Ligue 2, un mois et demi après son dernier match de championnat et une défaite 2-0 à domicile face à Rodez. Derniers du classement avec seulement 11 points pris en 15 rencontres, les hommes de Laurent Batlles n'ont plus le choix et doivent absolument s'imposer ce soir pour espérer croire au maintien en fin de saison. En face, c'est un véritable concurrent direct qui se présente, puisque Annecy occupe la 15e place de Ligue 2 avec seulement 5 points d'avance sur l' ASSE.

Une défaite pourrait donc être lourde de conséquence pour les Verts, qui ne seront pas seuls ce soir au Parc des Sportsd'Annecy.En effet, au moins 950 supporters de l' ASSE prendront place dans le parcage visiteurs, sans compter ceux qui seront éparpillés un peu partout dans le stade. Un soutien de taille pour l'AS Saint-Etienne. Néanmoins, les supporters stéphanois sont encore au centre de toutes les attentions à l'approche du coup d'envoi.

ASSE : Les supporters ne pourront pas pénétrer dans le centre-ville d'Annecy

Avec le nombre important de supporters de l' ASSE qui seront présents aux abords du stade ce lundi, la préfecture de Haute-Savoie a décidé de prendre les choses en main pour éviter d'éventuels débordements avec deux arrêtés préfectoraux. Le premier concerne l'encadrement du déplacement des supporters stéphanois qui seront escorter par les forces de l'ordre à partir de 14h30 en direction du stade.

Le deuxième arrêté concerne une interdiction d'accès au centre-ville pour tous les supporters de l' ASSE, à partir de 10h, et jusqu'à 22h ce soir. En ce jour de fête et de match pour les supporters stéphanois, c'est une bien mauvaise nouvelle pour les amoureux de l'AS Saint-Etienne.