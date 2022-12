OL : Une sanction tombe à l'Olympique Lyonnais

Publié par Enzo Vidy le 14 décembre 2022 à 13:15

Alors que l' OL retrouvera le Groupama Stadium à l'occasion du match face à Clermont, une sanction est tombée pour les supporters lyonnais.

Après une première partie de saison délicate qui s'est soldée par une triste 8e place, l' OL va devoir proposer autre chose dès la reprise du championnat pour espérer accrocher une place européenne en fin de saison. Malgré les mauvais résultats, les supporters de l'Olympique Lyonnais sont restés mobilisés derrière leur équipe, notamment depuis l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc des Gones. Face à Nice le 11 novembre dernier, le public lyonnais nous a offert un magnifique spectacle en tribune.

Pour fêter les 35 ans des Bad Gones, plusieurs tifos ont été déployés, et l'ambiance était survoltée au Groupama Stadium. Malgré cela, les joueurs de l' OL n'ont pas réussi à s'imposer et ont concédé le match nul 1-1 pour le dernier match avant la trêve. Toutefois, les supporters ont pu exulter sur l'égalisation d'Alexandre Lacazette dans les dernières minutes, avec de nombreux fumigènes allumés pour fêter le but de leur attaquant. Mais cela n'a pas échappé à la commission de discipline, qui a sanctionné le club lyonnais dans son dernier rapport mardi soir.

OL : Le virage nord partiellement fermé contre Clermont

Il est évident que cette sanction ne surprendra pas grand monde. Après un spectacle plus que réussi, la commission de discipline a de nouveau tapé du poing sur la table. Suite à "l'usage d'engins pyrotechniques et l'utilisation de laser", le virage nord du Groupama Stadium sera partiellement fermé face à Clermont.

Toutefois, il n'est pas certain que cela pose un problème aux supporters de l' OL. En effet, dans un communiqué publié il y a quelques semaines, les Bad Gones avaient fustigé la LFP concernant la programmation du match face au CF63, planifié le 1er janvier, et avait appelé l'ensemble des supporters à boycotter cette rencontre. Avec la sanction qui s'ajoute à cela, le Groupama Stadium devrait sonner creux pour le premier match à domicile de l'année 2023.