OM : Marseille reçoit un message fort avant Annecy

Publié par Timothée Jean le 28 février 2023 à 15:04

À la veille du match entre l’ OM et Annecy en Coupe de France, Laurent Paganelli a envoyé un message fort aux supporters marseillais.

Les supporters de l’Olympique de Marseille ne s’attendaient certainement pas à vivre une soirée compliquée dimanche soir. Face à un PSG porté par un Kylian Mbappé en pleine forme, l’ OM a coulé à domicile en s’inclinant sur le score de 3 buts à 0. Cette lourde défaite vient mettre un terme à la belle performance de l’ OM en cette nouvelle année 2023. Pour autant, pas question pour les supporters phocéens de blâmer leur équipe.

Bien au contraire, les fans de l’Olympique de Marseille ont chaleureusement applaudi leurs joueurs à l'issue de la rencontre. Depuis le début de la saison, le public du Vélodrome répond toujours présent avec une affluence qui ne faiblit pas. Un soutien permanent qui impressionne Laurent Paganelli.

« Ici à Marseille, c'est le public qui fait l’équipe. Tu peux te permettre de te déchainer pendant une 1h30 (…) On est à Marseille avec des mecs passionnés qui peuvent t’emmener sur la lune. Marseille, c'est particulier. Les mecs en face, ils vont s’en rappeler », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Football Club de Marseille.

OM : Les supporters seront au rendez-vous face à Annecy

Après sa lourde défaite face au PSG, l’Olympique de Marseille est pratiquement distancé dans la course au titre de champion de France, avec 8 points de retard sur le leader parisien. Si l’ OM souhaite remporter un trophée, qui lui échappe depuis plus de 10 ans, les hommes d’Igor Tudor devront miser sur la Coupe de France. Le club phocéen accueille mercredi soir Annecy en quart de finale de cette compétition.

L’ OM pourra encore compter sur un soutien de poids pour cette rencontre. Ce sont plus de 60 000 spectateurs qui sont attendus dans les tribunes du Vélodrome. L’ambiance promet d’être phénoménale. « Les supporters vont venir et ils vont taper dans les mains des joueurs. C’est ça qu’on aime à Marseille, ce côté chaleureux. Et il ne faut pas perdre ça. Cette année, on va au stade, on s’éclate », a conclu Laurent Paganelli.