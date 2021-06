Dijon FCO Mercato : Officiel, le DFCO s'offre un joueur de Lens

Publié par ALEXIS le 29 juin 2021 à 02:00

Relégué en Ligue 2, le Dijon FCO se renforce afin de tenter de vite revenir dans l’élite. Le club bourguignon a acté le transfert de Cheick Traoré, défenseur du RC Lens.

Le Dijon FCO recrute Cheick Traoré

Le Dijon FCO a recruté Cheick Traoré au RC Lens. Il s’est engagé pour 3 ans avec le club relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière. Le contrat de la recrue dijonnaise est assorti d’une option d’une saison supplémentaire en cas d’accession en Ligue 1. « Le DFCO officialise un accord trouvé avec le Racing Club de Lens pour le transfert de Cheick Traoré (1m74), latéral droit âgé de 26 ans. Cheick Traoré portera le numéro 27 au DFCO », a fait savoir le DFCO dans son communiqué officiel.

« Je tiens tout d’abord à remercier le DFCO pour la confiance accordée. [...] Un club comme le Dijon FCO, qui vient de descendre et qui connaît bien l’élite, c’est un beau challenge à relever », a déclaré le défenseur. « Le DFCO est un club familial, avec des valeurs. C’est ce qui a fait pencher mon choix », a-t-il justifié ensuite, avant de donner rassurer : « Je me sens prêt mentalement. Maintenant, à moi de prouver sur le terrain »

Gérard Bonneau encense la recrue dijonnaise

Rappelons que Cheick Traoré revient d’une grosse blessure en 2020. Il avait été victime d’une rupture du tendon d’Achille et n’avait joué que 2 bouts de matchs (32e et 37e journées de L1) en fin de saison dernière. Il est désormais remis. Et Gérard Bonneau, directeur du recrutement au Dijon FCO, est certain d’avoir fait une bonne affaire en le recrutant librement. « C’est un joueur qui connaît bien le championnat de Ligue 2. Très porté vers l’offensive, il est capable de répéter les efforts. Il possède des qualités athlétiques intéressantes. Au-delà du football, il va apporter sa bonne humeur au sein du groupe », a-t-il réagi.