Dijon FCO Mercato : Racioppi, la raison de son départ de l’OL

Publié le 16 novembre 2020 à 17:30

Anthony Racioppi a signé au Dijon FCO l’été dernier, en provenance de l’OL. Deux mois plus tard, le gardien de but est revenu sur son départ de son club formateur. Il a justifié son choix dans L’Équipe.

Anthony Racioppi n’a pas eu l’occasion de jouer avec l’équipe professionnelle de l’OL. Il a quitté le cocon familial lyonnais et s’est engagé avec le Dijon FCO, le 25 septembre 2020. Cela, après 5 années au sein du club rhodanien. Le gardien de but estime « qu’à 21 ans, c'était le moment de prendre son envol, de sortir de sa zone de confort, de prouver qu’il n’a pas fait tous ces sacrifices en vain ». Anthony Racioppi était en effet barré par l’intouchable Anthony Lopes.

Il reconnait que « c'était un peu plus compliqué », mais il a « bien travaillé toutes ces années pour s’épanouir ailleurs ». « J’ai beaucoup appris. C'est sûr que j'aurais aimé prouver et m'imposer là-bas », a regretté le nouveau portier du Dijon FCO. Désormais N°2 dans les buts du DFCO, l’ancien gardien de but de la réserve de l’OL espère faire décoller sa carrière en Bourgogne. « Je me suis lancé dans cette aventure à Dijon avec plein d'ambitions. [...] Je me suis dit qu'il fallait prendre un nouveau cap dans ma vie. C'est ce que j'ai fait avec Dijon », a-t-il expliqué. Le natif de Genf (Suisse) a fait sa première apparition avec les Rouges, le 8 novembre (10e journée de Ligue 1) face au FC Metz (1-1). Tutilaire, il a joué tout le match.

Anthony Racioppi rejoint l’OL à l’été 2015 à 16 ans, en provenance du club suisse du CS Chenois. En cinq saisons, il a disputé 26 matchs officiels avec l’équipe B des Gones. La saison dernière, l’international espoir suisse a fait 5 apparitions dans le groupe de Rudi Garcia dans le statut de troisième gardien, derrière Anthony Lopes et Ciprian Tatarusanu. « J'avais les capacités, mais j'avais un bon Anthony Lopes en place. C'était assez compliqué de le bouger, mais je pense que j'en avais la capacité. [...] Ce qui m'a manqué c'est du temps... », a exprimé le Suisse.













Par ALEXIS