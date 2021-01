Dijon FCO Mercato : Deux joueurs sur un départ imminent

Publié le 11 janvier 2021 à 17:15

C'est une saison très compliquée pour le Dijon FCO. Le club est plongé le marasme alors qu'il pointe à la 18ème place au classement de la Ligue 1, à deux points d'avance sur le dernier relégable. Le mercato hivernal s'annonce plutôt calme dans le sens des arrivées du côté du club dijonnais mais des départs sont déjà dans les tuyaux.

Du Dijon FCO à la Ligue 2

Le Dijon FCO cherche à se renforcer en attaque en cherchant une doublure à Mama Baldé, mais le club devrait se séparer d'un de ses attaquants. Aurélien Scheidler a demandé au club d'être prêté pour retrouver du temps de jeu. Souvent remplaçant il n'a disputé que dix rencontre avec le Dijon FCO. Le joueur venu d'Orléans en Ligue 2, ne serait pas contre un retour au championnat de deuxième division. Selon L'Equipe Nancy (17e de Ligue 2) serait intéressé par le profil de l'attaquant dijonnais. L'ASNL qui se trouve aussi en difficulté cette saison cherche des renforts à plusieurs postes. Mais un départ à l'étranger ne serait pas non plus à exclure pour Aurélien Scheidler. Des clubs belges et de Eredivisie seraient aussi en train de pister le joueur.

Mercato : d'autres départs à venir

La question d'un départ s'est posée pour le défenseur équatorien Anibal Chala. En raison de son faible temps de jeu, il paraissait probable qu'il prenne le chemin du départ lui aussi, cependant le joueur aurait signifié sa volonté de rester. Le joueur venu en prêt avec option d'achat du Mexique (Toluca) espère encore faire ses preuves au Dijon FCO. Cela ne semblerait pas être le cas pour Arthur Zagre. Le défenseur latéral de 19 ans en prêt avec OA de l'AS Monaco devrait partir dès cet hiver. Pour l'instant aucune piste tangible n'est évoquée, mais il prendrait lui aussi comme Scheidler la direction de la Ligue 2.













Par Hind