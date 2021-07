Dijon FCO Mercato : Deux défenseurs claquent la porte du DFCO

Publié par ALEXIS le 08 juillet 2021 à 04:45

Relégué en Ligue 2, le Dijon FCO fait tout pour conserver certains joueurs sur qui le club compte pour tenter de revenir rapidement dans l’élite. Mais la tâche est compliquée pour Les Rouges. Pour preuve, deux joueurs ont décidé de partir librement, alors qu’ils avaient reçu une proposition de prolongation.

Dijon FCO : Lautoa et Chafik quittent le club relégué en L2

Le Dijon FCO va jouer en Ligue 2 la saison prochaine, car l’équipe a été reléguée à l’issue de l’exercice dernier. Mais ce sera sans deux joueurs sur qui l’entraîneur David Linarès comptait s’appuyer pour remonter en Ligue 1. Selon le communiqué du DFCO, « Wesley Lautoa et Fouad Chafik ne poursuivront pas leur carrière au Dijon FCO ». Ils ont en effet décidé de quitter le club Bourguignon. « Ils n’ont pas donc donné suite aux prolongations de contrat proposées » par le club relégué présidé par Olivier Delcourt. Libres de tout engagement, Wesley Lautoa et Fouad Chafik pourront ainsi signer avec le club de leur choix pendant ce mercato estival. Et ils ont jusqu'au 31 août 2021 pour rebondir ailleurs.

Les deux défenseurs laissent des regrets au DFCO

Wesley Lautoa (33 ans) et Fouad Chafik (34 ans) étaient des joueurs-cadres du Dijon FCO la saison dernière. Le premier a disputé 25 matchs de championnat la saison dernière. Quant au second, il a pris part à 23 matchs de L1. Le défenseur central et l’arrière droit comptent respectivement 103 et 124 matchs sous le maillot dijonnais. Leur départ laisse donc forcément des regrets aux dirigeants du club.

« De par leur exemplarité, leur professionnalisme et leur état d’esprit, ils laissent une bonne image. Ce sont deux guerriers qui ont toujours mouillé le maillot du DFCO. Nous aurions souhaité les conserver, mais nous n’avons pas trouvé d’accord. L’histoire s’arrête là, mais ils seront toujours les bienvenus au club », a réagi le président Olivier Delcourt.