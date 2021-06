EURO : Officiel 4 mois d'indisponibilité pour Ousmane Dembélé

Publié par Thomas le 28 juin 2021 à 19:00

L'info vient de tomber sur le compte Twitter du journaliste espagnol de la Onda Cero Alfredo Martínez. Ousmane Dembélé, l'attaquant des bleus et du FC Barcelone sera indisponible plusieurs mois.

Ousmane Dembélé absent pour le début de saison du Barça

Ousmane Dembélé a été opéré ce lundi en Finlande du biceps fémoral suite à sa blessure lors du match de la France face à la Hongrie. Sa durée d'indisponibilité est connue. Selon le journaliste Alfredo Martínez, elle serait d'environ 4 mois. Le joueur barcelonais loupera donc le début de la Liga avec Barcelone en Liga.

Des blessures à répétition pour Dembélé

Si Ousmane Dembélé était en train de revenir petit à petit à son meilleur niveau ces derniers mois, cette blessure marque un coup d'arrêt pour l'attaquant. Il a dû arrêter prématurément l'EURO 2020 après s'être blessé au genou lors de son entrée en jeu face à la Hongrie (en remplacement d’Adrien Rabiot). L'ancien Rennais, avait d'ailleurs fait une bonne entrée dans une équipe de France qui n'arrivait pas à prendre l'ascendant sur ses adversaires. Après avoir touché le poteau de Peter Gulacsi sur une frappe puissante, le joueur a tout de suite semblé diminué dans ses courses et ses conduites de balle. Didier Deschamps n’a eu d’autres choix que de le rappeler sur le banc des remplaçants à la 80ème minute de jeu pour lancer Thomas Lemar.

Dans un premier temps, le risque a été minimisé

"C'est possible qu'il ait pris un coup sur le tendon d'un genou. Il a continué, il a ressenti quelque chose au moment de centrer. On n'a pas pris de risque. J'espère que ce n'est qu'un coup" justifiera Deschamps après avoir fait sortir Dembélé 20 minutes après son entrée en jeu. À ce moment-là, le sélectionneur pense alors à un mauvais coup et préfère faire reposer son joueur pour le préserver pour la suite de la compétition. Seulement, très vite, on apprend que l’attaquant ne continuera peut-être pas la compétition. Les mauvaises nouvelles s’enchainent puisque le joueur offensif se voit contraint de partir du rassemblement des Bleus. Pour lui, la malédiction avec les pépins physiques n'en finit pas. Aujourd'hui, on apprend que Dembouz sera indisponible 4 mois.

On lui souhaite le meilleur rétablissement possible.