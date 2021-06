OM Mercato : Après De La Fuente, une autre pépite ciblée

Publié par Timothée Jean le 30 juin 2021 à 02:05

À l’instar de tous les clubs européens, l’ OM tentera de réaliser un mercato malin cet été. L’Olympique de Marseille a récemment bouclé la signature de Konrad de la Fuente en provenance du FC Barcelone et s’active désormais pour faire venir une autre pépite.

Après De la Fuente, une autre pépite attendue à l' OM ?

Touché par la crise économique, l’Olympique de Marseille souhaite réaliser quelques coups à moindre coût lors de ce mercato estival. L’idée de chiper des pépites à peine majeures est notamment dans l’esprit de Pablo Longoria. La preuve, le président de l’OM est parvenu à mettre la main sur Konrad de la Fuente. Le jeune attaquant américain (19 ans) a signé un contrat de quatre ans avec le club phocéen, soit jusqu’en juin 2025. L’entraineur Jorge Sampaoli pourra s’appuyer sur l'ailier polyvalent pour la saison à venir.

Mais ce n’est pas tout, le boss de l’OM voudrait également offrir une autre pépite à son entraineur. Si les noms de Thiago Almada (Vélez Sarsfield), Samu Costa (Almeria) ou encore Amine Adli (Toulouse FC) sont évoqués, la direction de l’OM a aussi un grand espoir du football belge dans le viseur. La Dernière Heure révèle en effet un intérêt de Marseille pour Nicolas Raskin. Âgé de 23 ans, le milieu terrain évolue avec le Standard de Liège où son contrat expire en juin 2022.

Nicolas Raskin, la prochaine recrue marseillaise ?

Nicolas Raskin a réalisé une bonne saison avec le club belge, avec un bilan statistique de 43 matchs disputés pour 3 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Ses prestations solides dans l’entrejeu et son profil prometteur ont attiré l’attention de l’Olympique de Marseille en quête d’un second milieu de terrain cet été. À une année de la fin de son contrat, Nicolas Raskin pourrait ainsi quitter le Standard de Liège, d’autant plus que l’OM s’activerait en coulisse pour arracher sa signature. Le prix du joueur belge est estimé à 6 millions d'euros par le site Transfermarkt.





-