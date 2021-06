LOSC Mercato : Succession Galtier, la piste Ranieri se complique

Publié par Timothée Jean le 30 juin 2021 à 01:35

Libre depuis son départ de la Sampdoria, Claudio Ranieri est annoncé comme l’un des grands favoris pour succéder à Christophe Galtier sur le banc du LOSC. Mais le club lillois devra faire face à une rude concurrence sur cette piste.

LOSC : Claudio Ranieri favori pour succéder à Christophe Galtier ?

C’est officiel ! Christophe Galtier a définitivement quitté le LOSC cet été. Après plusieurs semaines de négociations, la direction lilloise et l’OGC Nice sont finalement tombés d’accord pour le départ de l’entraîneur contre un chèque de 5 millions d’euros. Désireux de relever un nouveau défi, Christophe Galtier a officiellement rejoint l’OGC Nice et le LOSC s’active désormais pour trouver son remplaçant.

Le club nordiste voudrait s’attacher les services d’un nouvel entraîneur, doté d'un profil expérimenté pour prendre les rênes de l’équipe première. Ainsi, les noms de Laurent Blanc et de Patrick Vieira sont régulièrement évoqués, mais c'est bien Claudio Ranieri qui serait le mieux placé pour rebondir à Lille cet été. L’entraineur a terminé son aventure à la Sampdoria en Serie A et dispose d'une bonne connaissance de la Ligue 1 grâce à ses expériences à l’AS Monaco (2012-2014) et au FC Nantes (2017-2018). L'Équipe révélait récemment que les dirigeants lillois seraient très intéressés par son profil. Sauf que si les Dogues souhaitent s’attacher les services de l'ancien entraineur de l'Inter Milan et de l'AS Rome, ils devront faire face à un sérieux prétendant dans ce dossier.

Fenerbahçe à l’affut pour Claudio Ranieri

Selon les informations du quotidien turc Fanatik, l’entraineur de 69 ans se rapproche un peu plus de Fenerbahçe en quête d’un nouvel entraineur. Le club turc lui proposerait un contrat intéressant avec les pleins pouvoirs concernant le recrutement estival, sans aucune ingérence. Une offre alléchante pour le coach expérimenté. Face à cette situation, les dirigeants du LOSC pourraient donc se tourner vers d’autres pistes. La quête du successeur de Christophe Galtier pourrait être réglée dans les prochains jours.





