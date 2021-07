LOSC Mercato : C'est imminent pour le nouvel entraîneur !

Publié par ALEXIS le 02 juillet 2021 à 15:11

Qui sera l’entraîneur des LOSC après le départ de Christophe Galtier à l’OGC Nice ? Quand va-t-il débarquer au Domaine de Luchin où le club a fait sa rentrée sportive le jeudi 1er juillet ? Des indices tombent.

LOSC : Claudio Ranieri nommé ce week-end ?

Le LOSC a finalement laissé filer Christophe Galtier à l’OGC Nice, officiellement lundi. Pour le remplacer, Olivier Létang n’a toujours pas trouvé un nouvel entraîneur. La tendance s'annonce vers Claudio Ranieri (69 ans) libre de tout engament depuis son départ de la Sampdoria de Gênes. L’Équipe croit avoir une certitude, c’est que le futur coach devrait être nommé ce week-end afin de conduire Lille OSC en stage pour six jours aux Pays-Bas, dès lundi. « Olivier Létang serait encore sur plusieurs profils et n'aurait pas finalisé son choix, mais cela devrait être fait dans les quarante-huit heures, car il y a plusieurs urgences », a indiqué le quotidien sportif ce vendredi.

Précisons que la reprise du LOSC a commencé par les tests médicaux et physiques. L’entraînement proprement dit démarre ce samedi 3 juillet, sous la direction de Jorge Maciel, Diego Perez et des préparateurs physiques de l'ancien staff de Galtier, d’après L’Équipe. La première séance se fera sans les internationaux turcs Yusuf Yazici, Burak Yilmaz et Zeki Celik, le Portugais Renato Sanches et le Croate Bradaric. Leurs vacances sont prolongées car ils ont disputé l'Euro 2020.

Le temps presse pour Lille OSC !

Il faut rappeler que le LOSC, champion de France 2021, doit jouer le match du Trophée des champions contre le PSG, le 1er août à Tel-Aviv (Israël). Qualifiés pour la phase de poule de la Ligue des champions, les Dogues ont intérêt à vite boucler leur mercato estival afin d’avoir les potentiels nouveaux joueurs à disposition pour une meilleure préparation estivale. Et le nouvel entraîneur aura forcément son mot à dire dans le choix des joueurs espérés en renforts. D’ailleurs, la source indique que le successeur de Christophe Galtier devrait être présent pour « dessiner les contours d'un effectif surchargé par les nombreux joueurs revenus de leur prêt, et qu'il va falloir dégraisser ». Sans aucun doute, le temps presse à Lille !