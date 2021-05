LOSC Mercato : Ça se précise sérieusement pour Laurent Blanc

Publié par JEAN-LUC D le 15 mai 2021 à 22:00

Cinq ans après son brutal licenciement du PSG, Laurent Blanc pourrait faire son grand retour en Ligue 1 dès cet été. Alors que Christophe Galtier est annoncé sur le départ, l’entraîneur cévenol est fortement pressenti pour prendre sa place.

Le LOSC prépare le départ de Christophe Galtier

Proche d’offrir le titre de Champion de France au LOSC, Christophe Galtier ne devrait pas poursuivre l’aventure avec les Dogues après cette saison. Nommé en 2017 en remplacement de Marcelo Bielsa, l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Étienne fait un excellent travail sur le banc du Lille OSC. Mais à 54 ans, le Marseillais veut découvrir autre chose et pourrait donc s’en aller cet été alors qu’il lui reste encore un an de contrat à Lille. D’après le journal La Voix du Nord, le départ de Christophe Galtier ne fait plus l’ombre d’un doute du côté du LOSC. D’ailleurs, le président lillois Olivier Letang s’active déjà en coulisses pour lui trouver un successeur. Et si plusieurs noms ont été associés à l’actuel leader de Ligue 1, c’est finalement Laurent Blanc qui tient la corde dans ce dossier.

Laurent Blanc, grand favori pour succéder à Galtier au LOSC

Le quotidien régional Nice-Matin confirme l’information de La Voix Du Nord et assure ce samedi que Laurent Blanc est bien parti pour être le remplaçant de Christophe Galtier à Lille OSC la saison prochaine. Arrivé en 2020 au Qatar, à Al-Rayyan, après une longue période d’inactivité, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France s’apprête ainsi à faire son retour en Europe. Le 10 Sport confirme aussi cette info et explique que « ce qui était une éventualité hier est désormais une option concrète : Christophe Galtier pourrait quitter le LOSC et le club s’y prépare. »

Piloté par le président Olivier Letang, le dossier a pris de l’ampleur depuis une semaine. Si les Lillois « ont sondé Lucien Favre (qui ne semble pas intéressé), la priorité en cas de départ de Galtier s’appelle Laurent Blanc. Après avoir collaboré ensemble au PSG, Letang et Blanc entretiennent une excellente relation. Un lien qui pourrait clairement jouer en faveur d’une arrivée de Blanc à Lille », indique le média sportif. Affaire à suivre…