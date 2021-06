LOSC Mercato : Le successeur de Galtier proche de signer à Lille

Publié par JEAN-LUC D le 30 juin 2021 à 15:01

Après avoir trouvé un accord avec l’OGC Nice pour Christophe Galtier, le LOSC se cherche désormais un nouvel entraîneur. Alors que Laurent Blanc et Patrick Vieira ont dit non, les dirigeants lillois se tournent vers une piste prestigieuse.

Laurent Blanc et Patrick Vieira ne viendront pas

Christophe Galtier parti, Lille OSC doit désormais se trouver un nouvel entraîneur. Les deux premiers choix d’Olivier Létang et de la direction des Dogues, Laurent Blanc et Patrick Vieira, ne viendront pas. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France a fait savoir par l’entremise de l’un de ses proches qu’il se sent bien au Qatar et qu'il ne compte pas quitter Al-Rayyan Sports Club. De son côté, l’ex-coach de l’OGC Nice est sur le point de s’engager avec Crystal Palace pour remplacer Roy Hodgson. Selon les informations du spécialiste mercato de Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, le nouveau champion de France a trouvé sa nouvelle priorité à ce poste.

LOSC Mercato : Ranieri, grande priorité pour succéder à Galtier

Le journaliste italien assure que la direction du club lillois fait désormais de Claudio Ranierile grand favori pour venir occuper la place laissée vacante après le départ de Christophe Galtier. Libre de tout engagement, l’ancien coach du FC Nantes et de l’AS Monaco pourrait ainsi faire son grand retour en Ligue 1 cet été. Avoisinant les 180 000 euros par mois (soit un peu plus de 2 millions d’euros par an), le salaire de Christophe Galtier au LOSC avoisine celui de Claudio Ranieri, rémunéré 2 millions d’euros par saison lorsqu’il évoluait sur le banc de la Sampdoria. L’aspect financier ne semble donc pas être un problème pour le retour du technicien italien en France.

Une tendance confirmée en France par nos confrères du média Le 10 Sport. « Selon nos informations, le LOSC se rapproche de plus en plus de Claudio Ranieri pour succéder à Christophe Galtier (…) Et ces dernières heures, une piste prend de l'ampleur. Elle mène à Claudio Ranieri ! Nos sources indiquent qu'il est désormais proche de devenir le prochain entraîneur des Dogues, car les discussions se sont clairement intensifiées », explique le média sportif. Parti à Nice contre une indemnité de 3,5 millions d’euros, Galtier pourrait donc être prochainement remplacé par Ranieri.





