LOSC Mercato : Succession Galtier, Laurent Blanc a tranché !

Au terme d’une saison extraordinaire couronnée par le titre de Champion de France, Christophe Galtier a quitté le LOSC pour rejoindre l’OGC Nice. Annoncé à son poste, Laurent Blanc a donné sa réponse à Olivier Létang, président du club nordiste.

Laurent Blanc n’envisage pas un retour en Ligue 1

C’est désormais officiel. Christophe Galtier a quitté le LOSC pour s’engager avec l’OGC Nice. Olivier Létang et les dirigeants lillois sont donc à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Si les noms de Claudio Ranieri et Lucien Favre ont été récemment évoqués, le nouveau champion de France a également coché le nom de Laurent Blanc sur la liste des candidats à la succession de Galtier. Après quatre années de disette depuis son licenciement du Paris Saint-Germain en 2016, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France a rejoint le Qatar et le club d’Al-Rayyan Sports Club en décembre 2020.

Annoncé à plusieurs reprises du côté de l’Olympique Lyonnais, le coach français a finalement vu le Néerlandais Peter Bosz débarquer pour prendre la place de Rudi Garcia, parti libre au terme de son contrat. Alors que la rumeur Laurent Blanc prenait de l’épaisseur chez les Dogues, l'entraîneur de 55 ans aurait refusé l’offre de Lille OSC. En effet, d’après les informations du quotidien L’Équipe, le champion du monde 2018 a indiqué par le biais de l’un de ses proches qu’il se sent bien au Qatar et qu'un retour en Europe, surtout en Ligue 1, ne fait pas partie de ses plans à court terme.

LOSC : Claudio Ranieri et Lucien Favre à la lutte pour le poste ?

À la recherche d’un nouveau coach pour tourner la page Christophe Galtier, le club lillois avait fait de Patrick Vieira son second choix derrière Laurent Blanc. Mais l’ancien patron du banc de l’OGC Nice a trouvé un accord avec Crystal Palace pour remplacer Roy Hodgson. Selon L’Équipe, le poste devrait désormais se jouer entre Claudio Ranieri et Lucien Favre, tous les deux libres de tout contrat. Reste maintenant à savoir sur lequel de ses deux coachs expérimentés se portera le choix des décideurs lillois pour la succession de Christophe Galtier.





