OM Mercato : Longoria proche de régler la succession de Thauvin

Depuis le départ en fin de contrat de Florian Thauvin, l’ OM est à la recherche d’un nouvel attaquant pour compenser son absence. Aux dernières nouvelles, Pablo Longoria serait proche de frapper un gros coup.

Mercato OM : Une pépite turque à la place de Thauvin ?

Alors que Pau Lopez est annoncé à l’Olympique de Marseille pour venir concurrencer Steve Mandanda la saison prochaine, Pablo Longoria a également placé un autre joueur de l’AS Roma dans son viseur. En effet, d’après les informations de Sky Italia, en plus du gardien de but espagnol de 26 ans, le club marseillais aimerait aussi récupérer un attaquant de la formation romaine. Revenu d’un prêt non concluant à Leicester City, Cengiz Ünder n’est pas certain d’être conservé par José Mourinho.

Le président de l’ OM aimerait donc profiter des discussions autour de Pau Lopez pour solliciter les services de l’attaquant turc de 23 ans. Avec ses 17 buts et 12 passes décisives en 88 apparitions avec l'AS Roma, Cengiz Ünder a encore une belle marge de progression et Marseille veut lui offrir cette possibilité en Ligue 1. Son profil polyvalent plaît à l’entraîneur marseillais, Jorge Sampaoli, qui aimerait en faire le successeur de Florian Thauvin dans son équipe.

Le plan de Longoria pour Cengiz Ünder

Selon Sky Sport, les discussions actuelles entre les dirigeants marseillais et leurs homologues de l’AS Roma portent sur la possibilité d'intégrer dans le prêt de Pau Lopez une option d’achat obligatoire fixée à 15 millions d’euros. Et pour obtenir la signature de Cengiz Ünder, l’ OM envisage de proposer le même deal à José Mourinho, selon Ekrem Konur, journaliste turc pour le média Önce Vatan Gazetesi. Mais pour le moment, la direction du club italien n’a pas encore donné de réponse sur ce dossier.

Surtout que l’international turc a encore deux ans de contrat avec les Giallorossi et que José Mourinho n’a pas encore pris de décision concernant son joueur. Affaire à suivre donc pour Cengiz Ünder et l’ OM en vue de la succession de Florian Thauvin…





