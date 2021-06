Mercato OL : Après Henrique, Juninho proche d’un autre joli coup

Publié par JEAN-LUC D le 30 juin 2021 à 11:30

Comme attendu depuis plusieurs semaines, le mercato OL s'anime avec l’officialisation du Brésilien Henrique. À peine cette signature enregistrée, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, Juninho, tente de boucler un nouveau renfort.

Juninho a trouvé sa troisième recrue

« Je suis très heureux d’être ici et de rejoindre un grand club comme l’Olympique Lyonnais. C’est un honneur pour moi de retrouver Juninho, mon idole, avec qui j’ai débuté à Vasco de Gama. » Attendu depuis plusieurs semaines déjà, Henrique est officiellement un nouveau joueur de l’Olympique Lyonnais depuis mardi et sa présentation à la presse. Après l’ancien capitaine du Stade Rennais, Damien Da Silva, arrivé libre, le latéral brésilien de 27 ans est donc la deuxième recrue des Gones durant ce mercato estival. Mais un nouveau renfort pourrait prochainement débarquer dans le Rhône. D’après un média turc, Juninho a déjà identifié et bougé ses pions pour sa troisième recrue. L’affaire serait même proche de son dénouement.

Mercato OL : Kayserispor confirme les négociations pour Dogan Alemdar

Selon les informations du journal Fanatik, le directeur sportif de l' OL travaille sur la venue de Dogan Alemdar. Pur produit du centre de formation de Kayserispor, le gardien de but de 18 ans deviendra la doublure d’Anthony Lopes la saison prochaine. Désireux de boucler rapidement ce dossier, l’ OL a transmis une offre ferme de 3,5 millions d’euros pour racheter sa dernière année de contrat. Selon le quotidien Sporx, la proposition de l’Olympique Lyonnais a été jugée satisfaisante par le club turc qui l’a donc accepté.

Cependant, le président de Kayserispor, Berna Gözbaşı, a déclaré sur la chaîne locale Kayseri TV1 que rien n’a encore été signé pour le moment, tout en précisant « qu’il négocie les chiffres avec Lyon ». Toujours selon la même source turque, le transfert de Dogan Alemdar pourrait être annoncé officiellement cette semaine du côté de Lyon. Après Damien Da Silva et Henrique, Jean-Michel Aulas et Juninho tiennent donc leur troisième recrue estivale. Une bonne nouvelle pour le mercato OL et les Gones.





