OL Mercato : Encore un indice sur l'avenir de Lucas Paqueta

Publié par Ange A. le 11 février 2022 à 05:53

Alors qu’un intérêt du PSG pour Lucas Paqueta refait surface, l’OL continue d’envoyer un message clair concernant l’avenir de son milieu.

L’avenir de Lucas Paqueta encore menacé à Lyon ?

Le contingent brésilien de l’Olympique Lyonnais a enregistré d’importants départs cet hiver. Directeur sportif de l’OL depuis 2019, Juninho a de nouveau quitté le club. En froid avec sa direction depuis sa mise à l’écart, Marcelo Guedes a été libéré de son contrat. Le défenseur central a rejoint les Girondins de Bordeaux. Lyon peut se consoler d’avoir bouclé une grosse vente avec le transfert de Bruno Guimaraes à Newcastle United. Après ce départ, une vente est évoquée pour l’été prochain. Courtisé par le PSG, Lucas Paqueta pourrait faire l’objet d’un transfert au mercato d’été. Mais le numéro 10 lyonnais a récemment réitéré son attachement à Lyon. « N’oubliez pas ce qu’on peut réaliser ensemble, ce maillot est précieux pour moi », assurait le milieu auriverde dont le contrat est encore valide jusqu’en 2025.

Les confidences d’Henrique sur Paqueta

À sa suite, Henrique s’est confié sur son compatriote. Bien qu’attristé par les départs de ses compatriotes, Lucas Paqueta se consacre toujours à l’Olympique Lyonnais. « Lucas et Bruno étaient très proches, comme avec Juninho. Tout le groupe a ressenti le départ de Guimarães et de Juninho, mais c'est la vie. Lucas continue avec son tempérament jovial. Il affiche son énergie », a indiqué le latéral brésilien en marge du choc entre l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice ce samedi.

Le milieu lyonnais sera très attendu pour ce rendez-vous. Il reste sur trois matchs sans le moindre but avec les Gones. Raison pour laquelle certains évoquent un certain mal-être de l’international auriverde (28 sélections/6 buts) chez les Gones. Il compte 8 réalisations et 4 passes décisives en 24 apparitions cette saison.