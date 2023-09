À la veille de leur confrontation en Ligue 1, les entraîneurs du Stade de Reims et de l’OL, Will Still et Fabio Grosso, ont dévoilé leurs groupes de joueurs retenus.

Stade de Reims-OL : Will Still et Fabio Grosso avec 22 joueurs chacun

Pour le déplacement sur la pelouse du Stade de Reims, dimanche à 13 heures au Stade Auguste-Delaune, à l’occasion de la septième journée de Ligue 1, Fabio Grosso, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, a retenu un groupe de vingt-deux joueurs. Dejan Lovren (reprise), Paul Akouokou (coup) et Alexandre Lacazette (suspension) sont indisponibles pour ce deuxième match du technicien italien. Pour cette rencontre sur la pelouse de la formation champenoise, Mohamed El Arouch est également forfait.

En revanche, Henrique fait son retour dans le groupe lyonnais, remis de son pépin musculaire. Toujours au chapitre des retours à signaler, le jeune Mamadou Sarr voyagera aussi à Reims. Par contre, Achraf Laaziri n'est pas convoqué. En face, Will Still a également convoqué un groupe élargi de 22 joueurs. Josh Wilson-Esbrand (cheville) et Maxime Busi (ischio) sont absents, tandis que la recrue estivale Adama Bojang fait sa toute première apparition dans le groupe du Stade de Reims.

Le groupe du Stade de Reims

Gardiens : Butelle, Diouf, Olliero

Défenseurs : Okumu, Abdelhamid, Agbadou, De Smet, Foket, I. Diakité

Milieux : Atangana, Richardson, Teuma, Munetsi, Matusiwa

Attaquants : Ito, Daramy, Salama, Khadra, Nakamura, O. Diakité, Bojang, Diakhon.

Les 22 de l’OL pour affronter le Stade de Reims

Gardiens : Lopes, Riou, Bengui

Gardiens : Caleta-Car, Diomandé, Henrique, Kumbedi, Mata, O'Brien, Sarr, Tagliafico

Milieux : Alvero, Caqueret, Lepenant, Maitland-Niles, Tolisso

Attaquants : Baldé, Cherki, Jeffinho, Kadewere, Moreira, Nuamah.