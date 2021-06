FC Nantes Mercato : La raison de l'absence de Touré et Bamba

Publié par ALEXIS le 30 juin 2021 à 21:35

Le FC Nantes a repris les entraînements, ce mercredi comme prévu. Le groupe de l’entraîneur Antoine Kombouaré comptait 30 joueurs pour ce retour au travail afin de préparer la nouvelle saison 2021-2022. Mais Abdoulaye Touré et Kader Bamba n’étaient pas dans ce groupe pro, selon Ouest-France.

FC Nantes : Pourquoi Touré et Kader Bamba sont-ils écartés ?

Abdoulaye Touré et Kader Bamba n’étaient pas dans le groupe du FC Nantes qui regagné le Centre Sportif de la Jonelière dans l'après-midi de ce mercredi. Ils ne sont visibles sur aucune photo et les vidéos de la reprise publiées sur le site internet des Canaris. Le journal régional avait prévenu plus tôt que le milieu défensif et l’attaquant seraient absents à cette reprise. Cette source croit savoir qu’ils ont été écartés du groupe professionnel et mis à disposition de l’entraîneur de l’équipe réserve du FCN pour avoir exprimé leur envie de départ. « Selon nos informations, Abdoulaye Touré et Kader Bamba ne seront pas de la partie. Ils ont été envoyés en réserve par Antoine Kombouaré. Ce choix serait lié aux envies d’ailleurs des deux Nantais », avait annoncé le média.

FCN : Valeur des deux Canaris envoyés en équipe réserve

Abdoulaye Touré (27 ans) a été formé au FC Nantes (2006-2013). Lancé en Ligue 1 à partir de la saison 2013-2014, il fait partie des cadres du club depuis l’exercice 2017-2018. Capitaine des Jaune et Vert pendant la saison 2019-2020, il était considéré il y a peu encore comme un élément important de l'équipe. Le contrat du Franco-Malien ne prendra fin qu'en juin 2022, soit dans un an. Sa valeur marchande est estimée à 4 M€. La saison dernière, il a disputé 30 matches, dont 29 en Ligue 1, pour 2 buts marqués et 2 passes décisives délivrées.

Quant à Kader Bamba, il a débarqué sur les bords de l’Erdre libre en provenance du Mans FC, en juillet 2018. Son contrat prolongé à l’été 2019 est valide jusqu’à fin juin 2024, soit dans trois saisons encore. D’après Tranfermarkrkt, le virevoltant ailier droit vaut 2 M€ sur le marché des transferts. Il a aussi joué 29 matchs en championnat pour 3 buts inscrits et une passe décisive à son actif.





