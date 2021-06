OGC Nice Mercato : Galtier prépare un sale coup contre le LOSC

Publié par Timothée Jean le 30 juin 2021 à 22:31

Nouvel entraîneur de l’OGC Nice, Christophe Galtier s’active déjà pour renforcer son nouvel effectif. Et le coach français envisagerait de chiper une cible à son ancien club, le LOSC.

OGC Nice Mercato : Galtier tente de doubler le LOSC pour un gardien

Christophe Galtier a retrouvé le sourire. Après plusieurs semaines de négociations tendues, le LOSC et l’OGC Nice sont finalement parvenus à trouver un terrain d’entente pour son départ. L’entraîneur français a quitté le LOSC et s’est officiellement engagé pour les trois prochaines saisons avec l’OGC Nice. Mais les deux écuries continuent de s'affronter sur un autre terrain, celui du mercato. Le cas Galtier ayant fait naître une petite rivalité entre les deux écuries, un nouveau dossier pourrait semer la discorde. Selon les informations du journaliste Ignazio Genuardi, les dirigeants du Gym ont décidé s’attaquer au dossier Ersin Destanoglu, le gardien du Besiktas, suivi également de très près par le club lillois.

Une offre de l’OGC Nice pour Ersin Destanoglu ?

Le LOSC aimerait s’attacher les services du portier turc de 20 ans afin de compenser le transfert Mike Maignan. Mais les dirigeants lillois risquent de subir une grosse désillusion dans ce dossier, car l’OGC Nice compte boucler la signature d’Ersin Destanoglu le plus rapidement possible. Le journaliste révèle notamment que le club niçois prépare une nouvelle offre pour le transfert du portier turc, dont le montant n’a pas été dévoilé. Les négociations vont bon train et devraient se poursuivre cette semaine entre les différentes parties.

Ersin Destanoglu, annoncé au LOSC, pourrait finalement découvrir la Ligue 1 la saison prochaine sous les couleurs de l’OGC Nice. Reste désormais à savoir quelle sera la réaction des Dogues dans ce dossier. Rappelons qu’Ersin Destanoglu a disputé l'Euro 2020 avec la Turquie. Il a disputé 37 rencontres toutes compétitions confondues sous les couleurs du Besiktas cette saison et sa valeur marchande est estimée à 5,5 M€ selon Transfertmarkt.





