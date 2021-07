PSG Mercato : Neymar, Mbappé, Paris tient un autre futur crack

Publié par JEAN-LUC D le 01 juillet 2021 à 17:01

Avec Neymar et Kylian Mbappé, le PSG compte dans ses rangs deux des cinq meilleurs footballeurs de la planète. Mais le club de la capitale détient également un futur crack dans son équipe.

Van der Veen : « Xavi Simons a une grande carrière devant lui »

Si le Paris Saint-Germain est envié par d’autres clubs européens parce qu’il compte dans son effectif Neymar et Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi peut également se réjouir d’avoir mis la main sur un autre futur génie du foot mondial. En effet, dans une interview accordée à Goal, le sélectionneur hollandais des moins de 15 ans, Peter van der Veen, n’a pas tari d’éloges à l'encontre de Xavi Simons qu’il voit comme un futur crack.

« Il a été extrêmement bon pour notre équipe. J’ai adoré son éthique de travail. Souvent, ces jeunes joueurs extrêmement talentueux ne sont pas très travailleurs et pensent qu’ils peuvent se débrouiller seuls. Lui était complètement différent. C’était impressionnant de voir à quel point il travaillait dur. Même s’il y avait déjà cette attention pour lui à l’époque », a indiqué l’entraîneur néerlandais. « Bien sûr qu’il a les qualités pour une carrière professionnelle. C’est déjà un professionnel. Lorsque vous entraînez autant de joueurs que je le fais, vous avez une idée des joueurs qui ont le potentiel pour réussir. Et Xavi a une grande carrière devant lui », ajoute-t-il. Le PSG est tellement conscient du potentiel de son jeune milieu de 18 ans qu’il s’apprête à blinder son avenir.

PSG Mercato : Un contrat longue durée attend Xavi Simons

Régulièrement critiqué comme étant un club qui n’arrive pas à conserver ses jeunes talents, le Paris Saint-Germain veut changer la donne avec leur futur centre d’entraînement. Mais avant, le club de la capitale veut déjà blinder sa pépite néerlandaise. Dans le Here We Go podcast, Fabrizio Romano a affirmé il y a quelques semaines que la direction du Paris SG est convaincue de parvenir à un accord pour prolonger Xavi Simons.

« Le Paris Saint-Germain est sûr que Xavi Simons va prolonger son contrat dans les prochains jours », a déclaré le journaliste de Sky Sport et du Guardian. Arrivé au PSG en 2019 en provenance du FC Barcelone, le milieu de terrain va signer un nouveau bail de cinq ans, soit jusqu’en juin 2026. Alors que l’actuel court jusqu’en 2022.





