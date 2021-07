Brest Mercato : Le jeune latéral Romain Perraud à Southampton !

Publié par Thomas le 01 juillet 2021 à 16:45

Annoncé en partance pour un club de Premier League, le latéral gauche français Romain Perraud va s’engager avec le club de Southampton, avec qui il passe aujourd’hui sa visite médicale. Sous contrat avec le club breton jusqu’en 2025, le journal anglais The Athletic confirmait il y a quelques jours l’accord établi entre les représentants de Romain Perraud et Southampton pour le transfert du latéral de 23 ans.

Brest : Romain Perraud passe sa visite médicale à Southampton

Le prometteur latéral gauche formé à l’OGC Nice, jouera la saison prochaine en Premier League sous les couleurs des Saints. Le club dirigé par Ralph Hasenhüttl avait déjà recruté Ibrahima Diallo en octobre dernier. Selon la presse d’outre-Manche, un montant de 13 millions d’euros serait évoqué (hors bonus et pourcentage à la revente). Une aubaine pour le club brestois qui faisait part de difficultés financières cette année. L’ex-joueur des Aiglons est arrivé ces dernières heures en Angleterre pour y passer sa visite médicale.

Perraud récompensé pour sa très bonne saison

Arrivé en 2019 en Bretagne pour parapher un contrat de quatre ans avec Brest, Romain Perraud enchaîne les bonnes prestations en championnat. Sa saison 2020-2021 est la plus aboutie de sa carrière, avec trois buts et trois passes décisives. Le latéral gauche figure dans l’équipe type de la Ligue 1 après dix journées. Il n’en est pas à sa première distinction, puisqu’il est élu meilleur joueur du championnat de Ligue 2 sous les couleurs du Paris FC lors de la saison 2018-2019, où le défenseur inscrira 5 buts, et contribuera fortement à la très belle saison du club francilien (le Paris FC termine cette année au pied des barrages pour l’ascension en Ligue 1). Appelé dans toutes les catégories jeunes de l’équipe de France, Romain Perraud pourrait taper dans l’œil de Didier Deschamps en signant dans un championnat plus huppé, dans un poste peu garni en sélection.





