Stade Rennais Mercato : Offre acceptée, Sulemana doit trancher

Publié par Enzo Vidy le 31 janvier 2023 à 11:45

Face aux nombreuses convoitises, le Stade Rennais a accepté une offre de 25 millions pour Kamaldeen Sulemana qui doit trancher sur son futur club.

C'est une belle rentrée d'argent que s'apprête à effectuer le Stade Rennais sur ce mercato hivernal. Arrivé le 16 juillet 2021 en provenance du Danemark contre un chèque de 15 millions d'euros, Kamaldeen Sulemana va quitter le SRFC dans les heures à venir. Après avoir refusé plusieurs offres et fixé le prix de leur attaquant à 30 millions d'euros, les dirigeants bretons ont finalement accepté deux offres de 25 millions en provenance d'Everton et de Southampton.

Désormais, c'est à l'attaquant ghanéen de choisir entre les clubs de Premier League, et le dossier devrait se finaliser dans les heures à venir. Auteur de 47 matches toutes compétitions confondues sous le maillot Rouge et Noir, Kamaldeen Sulemana a inscrits 6 buts et délivrées 4 passes décisives. Cette saison, le joueur de 20 ans n'est apparu qu'à 14 reprises en Ligue 1, pour un seul petit but marqué, et n'a pas vraiment répondu aux attentes placées en lui.

Stade Rennais Mercato : Sulemana sur le départ, un remplaçant en approche ?

Avec le départ de Kamaldeen Sulemana qui n'est plus qu'une question d'heures, la question est de savoir si l'attaquant ghanéen sera remplacer. Présent hier après-midi en conférence de presse, Bruno Genesio avait assuré que tout départ devait être compensé. "On est pas à l'abri d’une bonne surprise. Je n’ai pas besoin d’un autre attaquant. Tout départ doit être compensé."

Il est donc pas impossible que les dirigeants fassent venir un attaquant dans les dernières heures du mercato hivernal pour compenser le départ de Kamaldeen Sulemana en Angleterre. D'autant plus que le secteur offensif du SRFC est fortement impacté par la blessure de Martin Terrier. Le retour d'Arnaud Kalimuendo prévu face à Lille samedi prochain devrait faire le plus grand bien à Bruno Genesio et au Stade Rennais.