OL Mercato : Thiago Mendes, Flamengo ne lâche pas l’affaire

Renvoyé dans les cordes par Juninho, Flamengo ne lâche pas l’affaire pour Thiago Mendes. Le club brésilien ambitionne de revenir à la charge pour le milieu de terrain lyonnais.

Il y a quelques jours, la presse brésilienne révélait un fort intérêt de Flamengo pour Thiago Mendes. Le club carioca voudrait recruter le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais afin de compenser le départ de Gerson vendu à l’OM. Flamengo voudrait surtout recruter le joueur de 29 ans sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Mais la réponse de l’OL ne s’est pas fait attendre.

Directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, Juninho a indiqué que ce plan n’avait aucune chance d’aboutir. « Il n’y a pas eu de contact avec Lyon, peut-être qu’ils ont parlé avec l’agent. En tout cas, nous n’avons aucun intérêt à le prêter », a confié le dirigeant olympien au micro de l’OL TV. Pourtant, cette réponse de Juninho n’est pas parvenue à refroidir les ardeurs de Flamengo.

Le média brésilien UOL Esporte révèle que le club brésilien insiste toujours pour Thiago Mendes. Flamengo serait déterminé à s’attacher les services du joueur de 29 ans lors de ce mercato estival. Un intérêt persistant qui ne laisse pas insensible l’ancien Lillois.

Une condition fixée pour le départ de Thiago Mendes

Lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2024, le milieu de terrain n’est pas certain de poursuivre son aventure à Lyon. Après trois saisons passées à l’OL, Thiago Mendes a envie de changer d’air et l’a déjà fait savoir à sa direction. Cette volonté de départ pourrait jouer un rôle important dans les futures négociations entre l’OL et Flamengo. Pour l’heure, Juninho a été clair sur le sujet. L’Olympique Lyonnais est prêt à céder son joueur à condition de recevoir une offre satisfaisante. « Si on reçoit une proposition, on va bien l'écouter. Peut-être que l'idéal est qu'il parte et lui aussi a un peu envie de partir. On a discuté avec lui », a ajouté le directeur sportif lyonnais.





