OM Mercato : La signature de Gerson enfin officialisée !

Publié par Timothée Jean le 01 juillet 2021 à 16:01

Après une longue période d’attente, l’Olympique de Marseille a enfin officialisé le transfert de Gerson. Le milieu de terrain brésilien s’est engagé pour les cinq prochaines saisons.

OM Mercato : Gerson a signé jusqu'en 2026 !

Il était l’une des priorités estivales de Jorge Sampaoli en quête de renfort dans l’entrejeu. Les dirigeants de l’ OM ont alors entamé des négociations avec leurs homologues de Flamengo et sont finalement parvenus à boucler le transfert de Gerson. Les dirigeants phocéens ont récemment annoncé un accord de principe avec le club brésilien pour le transfert du joueur et il ne restait plus qu’à officialiser son arrivée en tant joueur de l’OM. C’est désormais chose faite !

Gerson a passé la traditionnelle visite médicale avec succès et s’est officiellement engagé avec l’ OM. Le joueur de 24 ans est désormais lié au club phocéen jusqu’en juin 2026. « L'Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le club brésilien Flamengo, pour le joueur Gerson Santos da Silva. Après le succès de sa visite médicale, il s'est engagé avec le club olympien pour un contrat de 5 ans. Il est la deuxième recrue olympienne de ce mercato estival 2021 », peut-on lire dans le communiqué du club.

Gerson fait son retour en Europe

Gerson devient donc la deuxième recrue de l’OM après Konrad de la Fuente. Le montant de son transfert est estimé à environ 20 millions d’euros, mais l’Olympique de Marseille n’a pas communiqué sur le sujet. Pour le reste, le milieu de terrain n’a pas caché sa joie de rejoindre le club phocéen. « Une nouvelle histoire s'ouvre. Allons-y ensemble, l'OM », a-t-il posté sur son compte Twitter.

Rappelons que le Brésilien connaît déjà l’Europe. Il a déjà évolué à l’AS Rome durant deux saisons (2016-2018), avant de rejoindre la Fiorentina sous la forme d’un prêt à l'été 2018. Puis, le milieu de terrain a décidé de retourner au bercail sous les couleurs de Flamengo. Double champion du Brésil (2019, 2020) et vainqueur de la Copa Libertadores (2019), Gerson fait donc son retour sur le continent européen sous les couleurs de l' OM.





