FC Nantes Mercato : Kolo Muani, la réponse du FCN à Francfort

Publié par Ange A. le 02 juillet 2021 à 01:01

Révélation du FC Nantes la saison dernière, Randal Kolo Muani ne va pas prolonger avec les Canaris. Courtisan de longue date du jeune attaquant nantais, l’Eintracht Francfort avait formulé une première offre pour sa cible.

FC Nantes Transfert : Francfort débouté pour Kolo Muani ?

Barragiste au terme de la saison écoulée, le FC Nantes s’est sauvé in extremis d’une descente en Ligue 2. Les Canaris s’en sont sortis aux barrages face au Toulouse FC pour assurer leur maintien dans l’élite la saison prochaine. Un exercice qui s’annonce déjà compliqué avec certains départs. Imran Louza a déjà rejoint Watford, de retour en Premier League après une année en Championship. Comme le milieu de terrain, Randal Kolo Muani va également quitter son club formateur. Après son refus de prolonger son contrat, l’attaquant de 22 ans sera vendu cet été à défaut de partir libre dans un an. La direction du FCN a notamment reçu une offre de l’Eintracht Francfort pour son prodige. Mais comme le révèle Bild, la proposition du 9e de Bundesliga ne répond pas aux attentes des Canaris.

Francfort fixé pour Kolo Muani

D’après le journal allemand, le FC Nantes attend plus que les 5 millions d’euros proposés par l’Eintracht Francfort. La source assure que Waldemar Kita, le président nantais, réclame au moins le double pour lâcher sa pépite. Reste maintenant à savoir si le pensionnaire de Bundesliga va revenir à la charge à ce tarif. Surtout que, selon certaines indiscrétions, Randal Kolo Muani souhaite rejoindre l’Allemagne cet été. Auteur de 9 buts et 7 passes décisives la saison dernière, il a confirmé pour sa première saison (et unique) avec les pros de Nantes. Outre Francfort, d’autres prétendants étrangers devraient tenter de l’enrôler cet été. Ils savent à quoi s’en tenir pour s’attacher les services du natif de Bondy.





-