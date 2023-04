Publié par Thomas G. le 26 avril 2023 à 14:02

Bien décidés à recruter plusieurs défenseurs lors du mercato estival, les dirigeants du PSG pourraient également vendre un espoir français.

PSG Mercato : L’Eintracht Francfort vise El Chadaille Bitshiabu

Ce week-end, le PSG s’est imposé 2-1 face à Angers SCO pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont désormais 8 points d’avance sur l’OM à six matchs de la fin du championnat. Lors de cette victoire face à la lanterne rouge, Christophe Galtier avait mis en place une défense à trois composée de Sergio Ramos, Marquinhos et Danilo. Une fois de plus, le jeune espoir français El Chadaille Bitshiabu était remplaçant. Depuis son entrée à Munich lors du 8e de finale de la Ligue des Champions, le défenseur de 17 ans semble avoir perdu la confiance de son entraîneur.

Les dirigeants du PSG souhaiteraient prolonger le contrat d’El Chadaille Bitshiabu avant éventuellement de le prêter. Toutefois, le club de la capitale pourrait également vendre le jeune espoir français contre un chèque de 15 millions d’euros. Selon les informations du média allemand Sport1, le défenseur du PSG serait la priorité de l’Eintracht Francfort. Les Francfortois souhaiteraient recruter un défenseur central gaucher pour préparer la sucession d’Evan Ndicka.

En parallèle, le transfert d’El Chadaille Bitshiabu pourrait être facilité par les intérêts communs de l’Eintracht Francfort et du PSG. Les Parisiens pourraient notamment profiter de l’intérêt du club allemand pour El Chadaille Bitshiabu afin de négocier le transfert de Randal Kolo Muani.

PSG Mercato : Le Paris SG veut restructurer sa défense

Cette saison, le PSG n’a pas été épargné par les blessures, notamment en défense. Cet été, les dirigeants du Paris Saint-Germain souhaiteraient recruter plusieurs défenseurs afin de pallier aux éventuelles blessures. En plus de la signature de Milan Skriniar, le club de la capitale vise un deuxième gros coup cet été. Toutefois, l’arrivée de plusieurs défenseurs pourrait ainsi provoquer le départ d’El Chadaille Bitshiabu.

Le PSG souhaiterait enrôler un défenseur prometteur lors du mercato estival pour l’intégrer dans un projet à long terme. De plus, le club de la capitale aura les moyens de recruter cet été. Dans cette optique, les Parisiens seraient intéressés par Jean-Clair Todibo, Luka Vuskovic et Axel Disasi.