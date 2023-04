Publié par JEAN-LUC D le 23 avril 2023 à 21:43

Le PSG a fait de l’arrivée d’un attaquant une priorité cet été. Nasser Al-Khelaïfi serait passé à l’action pour Randal Kolo Muani de l’Eintracht Francfort.

PSG Mercato : Randal Kolo Muani apprécié par le Qatar

Avec le probable départ de Lionel Messi au terme de la saison, le Paris Saint-Germain veut absolument mettre la main sur un nouvel attaquant pour la saison prochaine. Dans cette optique, Luis Campos est associé à Victor Osimhen depuis plusieurs semaines, les deux hommes se connaissant très bien depuis que le premier a recruté le second pour Lille à l’été 2019.

Mais selon les dernières indiscrétions révélées par RMC Sport, la priorité des dirigeants qataris pour ce poste n’est pas le buteur du SSC Naples, mais Randal Kolo Muani de l’Eintracht Francfort. Auteur de 20 buts et 14 passes décisives en 40 matches décisives cette saison, l’international français de 24 ans possède le profil idéal pour évoluer aux côtés de Kylian Mbappé aux avant-postes. Surtout que les deux joueurs s’entendent à merveille en sélection avec l’équipe de France.

Convaincu par les capacités physiques et athlétiques du natif de Bondy, le PSG serait passé à l’offensive pour tenter de le convaincre de revenir en Ligue 1, un an seulement après avoir quitté le FC Nantes pour la Bundesliga. En effet, le média sportif assure qu’à l’initiative de Nasser Al-Khelaïfi, des premiers contacts auraient déjà été établis entre le clan Randal Kolo Muani et le club de la capitale française. Sauf que l’Eintracht Francfort, conscient qu’il tient entre les mains un joyau, ne compte pas le brader au premier venu et réclame une fortune pour le laisser partir.

PSG Mercato : Paris prêt à miser 100M€ pour Randal Kolo Muani ?

Outre le Paris Saint-Germain, Manchester United et le Bayern Munich sont également très intéressés par le profil de Randal Kolo Muani. Vu la qualité des courtisans de Kolo Muani, le club allemand espère réaliser la vente la plus chère de son histoire, soit plus que les 60 millions d'euros de Luka Jovic au Real Madrid en 2019. RMC Sport indique ainsi que pour rapatrier l’ancien protété d’Antoine Kombouaré, le PSG devra débourser au moins 100 millions d’euros. Même s'il apprécie lui aussi le Français, Luis Campos militerait pour l'arrivée de Victor Osimhen (Naples) ou encore Harry Kane (Tottenham).