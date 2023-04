Publié par Timothée Jean le 25 avril 2023 à 13:55

En fin de contrat, Evan Ndicka est déjà en contact avec l' OM en vue d’un transfert. Mais le FC Barcelone s’apprête à contrarier les plans de Marseille.

OM Mercato : Evan Ndicka prêt à snober Marseille

Sous l’impulsion de Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille sera certainement très actif lors du prochain mercato estival. Ce n'est pas vraiment une surprise, puisque le club phocéen souhaite renforcer plusieurs postes, et la défense en fait partie. Contrairement aux autres positions, les cibles pour étoffer ce secteur de jeu ne sont pas nombreuses, ou du moins peu de noms sont sortis dans les médias.

Toutefois, la cellule de recrutement de l’ OM travaille déjà sur plusieurs dossiers en interne. Il y a quelques jours, L’Equipe révélait que les responsables phocéens avaient entamé des manœuvres concrètes pour s’attacher les services d’Evan Ndicka. En fin de contrat en juin prochain avec l’Eintracht Francfort, le défenseur français refuse jusqu’ici de renouveler son bail. Car dans le fond, il aimerait relever un nouveau défi sous d’autres cieux.

Depuis le 1er janvier dernier, Evan Ndicka est ainsi libre de signer où il veut. Sa situation contractuelle a alors rapidement attiré l’attention de l’ OM. La direction marseillaise aurait entamé des négociations avec les représentants de l’ancien joueur d’Auxerre pour le convaincre de signer en Provence cet été. Mais l’ OM risque d’essuyer un nouvel échec dans ce dossier. Et pour cause, le principal concerné se rapproche d’une autre destination, celle menant au FC Barcelone.

Le FC Barcelone proche de boucler la signature d’Evan Ndicka

Alors que plusieurs formations de Premier League, telles que Liverpool et Tottenham s'intéressent par son profil athlétique et solide en défense centrale, c'est bien le Barça qui est proche de rafler la mise dans ce dossier. L’Équipe assure en effet que le FC Barcelone est bien parti pour de boucler la signature d’Evan Ndicka.

Cible de longue date de l’ OM, le joueur de 23 ans serait très enclin à rejoindre la Catalogne la saison prochaine. Les négociations entre les différentes parties se poursuivraient afin de finaliser cette opération le plus rapidement possible. De son côté, la direction de l’ OM devra se tourner vers d’autres cibles en vue de renforcer sa charnière défensive et anticiper les éventuels départs dans ce secteur de jeu. Eric Bailly et Leonardo Balerdi ne sont pas certains de poursuivre leur aventure à Marseille.