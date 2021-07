RC Lens Mercato : 20 M€, Loïc Badé en approche au SRFC

Publié par ALEXIS le 03 juillet 2021 à 15:48

Longtemps dans les tuyaux, le transfert de Loïc Badé du RC Lens au Stade Rennais est imminent. Le SRFC et les Sang et Or sont tout proches de trouver un accord autour d’un montant global de 20 millions d'euros.

Stade Rennais et le RC Lens vers un accord pour Badé

Le Stade Rennais devrait focaliser la signature des premières recrues du mercato estival dans les prochaines heures. Selon les indiscrétions de L’Équipe, la direction du club breton est sur le point de tomber d’accord avec celle du Racing Club de Lens pour le transfert Loïc Badé. Le quotidien sportif est même précis sur le montant de l’indemnité de transfert et la durée de son futur contrat au SRFC. Il indique que la transaction devrait être conclue autour d'un « montant fixe de 16,5 M€, assortis de 3,5 millions de bonus ».

D’après la même source, le défenseur central du RC Lens va signer un long contrat de 5 saisons, soit jusqu’à fin juin 2026. Sauf revirement de dernières minutes, Loïc Badé devrait être officiellement un joueur du Stade Rennais « en début de semaine », si l’on en croit le journal. Il va remplacer Damien Da Silva dans l'équipe de Bruno Genesio. L'ancien capitaine des Rouges et Noirs est parti libre à l'OL. Ce serait une bonne affaire pour le RCL, car la valeur du joueur de 21 ans sur le marché des transferts n'est que de 12 millions d'euros.

Un an en Ligue 1 et la coupe d'Europe en vue !

Le RC Lens a recruté l’arrière de 21 ans en été 2020. Il était alors libre de tout engagement. Il est arrivé dans l’Artois à la fin de son contrat avec le Havre AC, en Ligue 2. Mais au bout d’une seule saison en Ligue 1, Badé a mis tout le monde d’accord sur son talent et ses qualités techniques. Si le club promu en 2020 a fini à la 7e place du championnat, c'est en partie grâce aux performances de son défenseur, solidité à son poste.

Et Loïc Badé, malgré son jeune âge et sa première expérience dans l’élite, a été l’un des piliers de la défense à trois de Franck Haise aux côtés de Jonathan Gradit et Facundo Medina. Notons que le Stade Rennais est qualifié pour la Ligue Europa. La première de Loïc Badé, s'il s'engage avec les Rouge et Noir.