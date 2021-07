Arsenal Mercato : Les Gunners en passe de signer une pépite belge

Publié par Thomas le 05 juillet 2021 à 16:25

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, très à l’affût des départs et arrivées en Premier League, les Gunners auraient accéléré les négociations pour recruter le milieu de terrain belge Albert Sambi Lokonga, évoluant à Anderlecht. Le joueur de 21 ans, n’est pas parti en stage avec son club, il est tout proche de signer à Arsenal. Il ne resterait plus que quelques détails à boucler entre les deux clubs pour finaliser son transfert. Il est question d’un montant de 17,5 millions d'euros et 4,5 millions de bonus. De potentiels pourcentages à la revente pourraient aussi avoir lieu.

La pépite belge Lokonga vers Arsenal

Les Gunners finalisent aujourd’hui les derniers détails du transfert d’Albert Sambi Lokonga, le jeune milieu de terrain d’Anderlecht, qui ne s’est pas présenté au centre d’entraînement de son club aujourd’hui. Vincent Kompany, actuel entraîneur d’Anderlecht avait pourtant convoqué Lokonga pour disputer une série de matchs amicaux, mais le joueur n’est pas apparu dans le groupe qui affrontera le club d’Alkmaar aux Pays-Bas.

Signe donc d’une prochaine arrivée du belge en Angleterre. Le milieu de terrain de 21 ans avait déjà un accord avec Arsenal depuis quelques semaines, mais rien n’était encore officialisé. Aujourd’hui, le correspondant Fabrizio Romano annonce une finalisation proche des négociations pour recruter le joueur pour une somme d'environ 22 millions d'euros. Mikel Arteta, qui reprendra la saison avec les Gunners le 13 août prochain, souhaite obtenir Lokonga le plus rapidement possible afin de préparer sa présaison.

Lokonga, un milieu de terrain avec un volume de jeu énorme

La Belgique a, ces dernières années, produit un bon nombre de jeunes joueurs prometteurs. Parmi eux, Albert Sambi Lokonga, milieu de terrain polyvalent avec un très grand volume de jeu. Le joueur possède des capacités physiques au-dessus de la moyenne. Sa petite taille lui permet de se déplacer partout sur le terrain et couvrir de très grands espaces. Très bon pour récupérer des ballons, le belge possède également une très bonne technique, qui fait de lui un grand constructeur de jeu à la relance. Son profil est parfait pour jouer un rôle de doublure en Premier League.