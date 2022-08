AJ Auxerre Mercato : Un joueur de l'AJA de nouveau sur le départ

Publié par Anthony le 18 août 2022 à 16:44





AJ Auxerre Mercato : Alors qu'il vient de revenir de prêt, un joueur de l'AJA pourrait une nouvelle fois quitter le club, toujours sous forme de prêt.

AJ Auxerre Mercato : Kenji-Van Boto une nouvelle fois sur le départ

L'AJ Auxerre entame difficilement son retour dans l'élite avec aucune victoire en deux matches, et le club pourrait signer un nouveau départ lors de ce mercato. Bien que le club ait recruté massivement cet été pour tenter de garder sa place en Ligue 1 avec 10 nouvelles recrues, Kenji-Van Boto pourrait de nouveau quitter le club auxerrois cet été. Revenu de prêt en provenance de Pau, un autre club s'intéresse au latéral gauche.

En effet, Anderlecht, qui évolue dans le top 5 de la première division belge, est attiré par le joueur formé à l'AJA et voudrait en obtenir un prêt d'un an avec une option d'achat, selon L'Équipe. Kenji-Van Boto a par ailleurs obtenu un bon de sortie de sa direction et ne devrait pas faire de vieux os à l'AJA. Le défenseur n'a pas joué une seule minute lors des deux premiers matches de Ligue 1, il n'est apparu que 45 minutes lors d'un match amical contre Orléans pendant l'inter-saison.

AJ Auxerre Mercato : Un nouveau prêt pour obtenir du temps de jeu

Kenji-Van Boto ne s'est plus imposé avec Auxerre depuis 2018 et a vu son temps de jeu baisser. Il revient d'un prêt d'un an avec Pau où il a beaucoup joué. Titulaire indiscutable au sein du club palois, il a disputé 36 matches de Ligue 2. Avec les Mauves d'Anderlecht, il pourrait refouler le terrain plus souvent dans un club qui ne compte aucun arrière gauche dans son effectif. Âgé de 26 ans, Kenji-Van Boto évolue au sein de l'AJA depuis 2014 et dit peut-être au revoir au club qu'il l'a formé.